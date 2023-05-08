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私校受少子化衝擊 立委：退場仍難解決

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨立委張其祿8日表示，專法方向要是強化整體海外人才招攬，還是解決國內私校招生問題，需要各界更多研議。（Photo by Andreas Metz under C.C. License）
民眾黨立委張其祿8日表示，專法方向要是強化整體海外人才招攬，還是解決國內私校招生問題，需要各界更多研議。（Photo by Andreas Metz under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

校院退場風暴來襲，私校皮皮剉！民進黨立委鍾佳濱8日於公聽會痛批，教育部不能只用退場來解決學生減少的問題，而應透過立專法強化海外攬才、技職專班與高教合作的方式解決問題。民眾黨立委張其祿也表示，專法方向要是強化整體海外人才招攬，還是解決國內私校招生問題，需要各界更多研議。

政府積極推動攬才

教育部官員表示，為了配合國家人口與移民政策教育部，目前教育部已推動如「玉山計畫」、「教育深耕計畫」延攬國際頂尖人才來台授課，提高大專院校的教學品質，並辨理境外專班、海外招生等相關措施。

國發會也表示，為了解決台灣社會結構老化問題，盼能透過多元管道，補充國家產業人才與人力，政府以鼓勵各學校設立「國際專修部」、兩年制或四年制的產學合作學士班等，積極拓展學生源，並放寬僑外生從事專業工作的限制。

不能靠退場解決問題

「綜觀這個高等教育狀況，就是飽漢不知餓漢飢，」鍾佳濱直言，少子化浪潮衝擊下，高等教育的問題就是供過於求，很直觀的想法就是讓它退場，但這方法不僅知易行難，更是浪費許多培養已久的高教人才，所以解決問題的方法「絕對不能只是退場而已」。

他說，政府應透過招攬海外學生到台灣、或將台灣教育人才輸出國際等方式，強化高等教育的國際交流，而這兩種管道都需要《國際教育專法》來處理。

鍾佳濱也說，除了增加學生源之外，政府也不應囿限於學位制度，如國際有許多專業能力的課程是透過技職體系與高教合作，評估專業能力，並授予專業文憑，時間可能只要幾個月，還能培養學生跨領域的競爭。他表示，這需要高教與技職教育的協力合作，替私校找到更多出路。

歧視海外生

民進黨立委陳靜敏指出，學校應檢討有足夠的教學量能提供給國際生、能否滿足學生的就醫或語言能力等需求，並檢討社會歧視的問題。她舉例說，國際生來台學習後，有國際生的家人來台探親，卻被旅宿業者誤認為是要「從事違法行為」，反而受到許多干擾，恐造成國際生的不良觀感。

此外，陳靜敏表示，目前許多台灣學校都是以「國際專班」的方式引入國際生，導致國際生與在台學生缺乏互動，喪失原本的促進國際交流的用意，相關部會也應針對上述問題進行檢討。

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高教 教育部 鍾佳濱

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