國際教育專法只聞樓梯響? 未見院版、學者專家意見不一

少子化衝擊本土生源，高教向境外生招手，立委鍾佳濱等21人研訂「國際教育及海外學習法」草案，希望國內學生出國學習，國內大學也可廣招國際生。立院教育文化委員會今天舉行公聽會，不少學者認為，該法恐與現行法規疊床架屋，應更名為國際招生專法，或是制定基本法而非專法。但也有學者認為，「池塘（指本國）的魚少只好從境外撈」，推動高教國際化、訂定國際專法刻不容緩。

立院教文會召委張其祿主持今主持「如何強化台灣高等教育國際教育制度、品質及提升人才培育」公聽會，會中邀集各大學校長、國際長代表討論如何強化台灣高等教育國際化。實際上，立委鍾佳濱等人2021年即提出「國際教育及海外學習法」專法草案，擬透過專法，保障境外生來台求學生活權益，並促進國內年滿16歲至20歲國名積極參與海外學習。教育部長潘文忠去年4月也曾承諾，將於該會期將提出「國際教育專法」草案教育部版本。但又過了二個會期，至今仍未見院版。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，學校因應少子化衝擊有「三箭」，包含縮小規模增加推廣募款；發展特色與產業對接，學生畢業即就業；營造國際化環境，招收境外生。他表示，池塘的魚少了只好從外面撈，政府當務之急，應從立法著手採取措施，加強國際化引進境外生，彌補短缺生源，制定國際教育專法刻不容緩，且位階應是「專法」，提升到國家戰略層級，由教育部主管並跨部會推展。

成功大學前國際長、立委陳靜敏表示，若國際生來台對認識國內環境，且對國際外交有幫助，她樂見設立專法。但在台灣高等教育核心擴張後，很多私校受衝擊，私校是否有足夠理由及能量，接應國際生來台求學，例如學校是否有EMI課程（全英語課程），以及學生來台後如何照顧、求學、就醫、社區照顧、歧視等問題，仍須審慎因應。

陳靜敏也舉例，南部某大學曾有東南亞籍博士班境外生，其妻小來台探視，卻被旅館誤認要來台賣淫，遭不法旅館監控、歧視。另外，台灣的華語教育資源是否充足？以及僑生又以馬來西亞為大宗，但馬來西亞高中僅就讀二年，學生如何介接等問題，也需要納入規畫。

台科大副校長劉志成則說，以台科大執行經驗來說，外交部給予經費相當慷慨，也尊重台科大，但教授派駐卻只能利用休假，又只能聘專案教師彌補空缺，希望教育部給予專任名額。台科大一年有400位境外生畢業，其中不僅學位生，也包含想申請實習的學生，但學生身份不同，要申請簽證或企業實習，經常找不到統一窗口，高科技人才輸入又經常因「防弊」而受阻。

劉志成也提到，台灣「軟體」面支持不足，例如有眷屬的博士生，在國外可用低廉價位租到宿舍，但台灣普遍校舍老舊，本地生已一床難求。另外，技職教育跟科技大學推動國際化不遺餘力，但高教深耕等國際化補助，卻獨厚一般大學，應擴大觸及科大。

也有學者認為無須另訂國際教育專法。明新科大校長劉國偉表示，立委專法草案已有多條法令存在於現行法規，不須再疊床架屋。他也憂心，若制定專法把國際教育預算抽出，原有的高教深耕、獎補助款是否也會跟著被抽掉。

中正大學學務長詹盛如則認為，若要設立專法，應以原則性為宜，因應國際教育涉及多面議題建立基礎性的制度與架構。另建議由行政院設立專責推動委員會，並由政務委員主持，逐步檢討及盤點各項法規要點，以及預計引進的相對制度作為。

致理科技大學講座教授陳超明表示，國際教育包山包海，若立法院要做規畫，可參考教育部國際教育政策，但單就現行草案內容，應改名為「國際招生及海外研習法」草案。而就招生面，他認為應成立聯合招生委員會，因性質不同也可分為北中南區，也要避免以招生為名行打工之實，例如財力證明、簽證等要設定清楚，否則過去經常發現財力證明是偽造的，外交部也發簽證，學生一下飛機就去打工的狀況，已屢見不鮮。

而就教學面，陳超明認為，國際招生後應組成教育聯盟，避免學生入學後因語言問題無法妥善學習；另外，本國與國際生學費應做出個別差異，國際生沒有繳台灣稅金，低學費應針對國內生，國際生可以提供獎學金。他也說，可開放國際知名學校或技術科大來台灣設分校，才能提高知名度，「我們可在海外設專班，為和別人不能來台灣？」

龍華科技大學校長葛自祥表示，訂定專法可讓國際教育有法依循，但若把各部會現行法規納入專法，恐讓專法龐雜，很多勢必只能做原則規範，細則又要回歸各部會。尤其若專法主責單位是教育部，教育部有其專業及熟悉領域，各部會也有自己的專業考量，未來若有條文要修正，部會協調恐要耗費時間，恐怕無法及時修正。