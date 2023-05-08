大舉徵才！嘉縣中小學正式教師69個缺額 英檢B2有加分
嘉義縣國中小正式教師釋出69個名額，今天公告甄選簡章，初試採線上報名，報名日期5月15日早上9點至5月19日下午5點，甄選初試（筆試）日期為7月13日、複試（教學演示、口試）日期為7月23日，今年首次增列英檢B2級以上加分項，詳細資訊可至嘉義縣教育資訊網站下載甄選簡章。
縣府教育處指出，今年正式教師國小預計甄選原住民身分普通班教師6名、一般普通班教師33名、身心障礙特教教師5名、英語專長教師14名、專任輔導教師8名，國中類科招考專任輔導教師3名，共釋出69個缺額，初試採線上報名，報名網址：https://tse112.cyc.edu.tw 。
教育處表示，初試成績加分條件納入原住民族語言能力認證、代理服務年資、國小學科知能評量精熟級證書及近5年內獲教育部師鐸獎、教學卓越獎金質獎、銀質獎或教育部優良特殊教育人員等；另，擴大甄選英語專長教師，首次在非報考英語專長類科，增列英檢達CEFR語言B2級以上，複試口試可加6分。
教育處提醒，甄選作業分為初試及複試兩部分，初試一律採網路報名，如有採計初試加分項目，需在報名時上傳相關證明文件，否則不予加分；複試報名採現場方式並審核相關證件，歡迎具資格者踴躍報名，一起加入嘉教行列。
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