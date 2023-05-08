台南國小教甄 加考數學

台南的國小教師甄試以考國語等文科為主，陸續被發現老師教不好數學課，南市教育局決定今年教甄的各類別教師筆試都加考數學，有國小校長表示，當級任導師，國語、數學都必教，「樂見這樣的決定」，近年外縣市也陸續有國小教甄考數學；也有校長說，會以師徒制提升數學教學能力。

台南去年國小、幼兒園教師甄試錄取400多人是近年來最多，其中英語教師類別的名額高達226人，英語教師資格除了要有教師證，還須通過中高級英語檢測，因通過門檻人數有限，並未招滿。

不過教育局指出，台南的國小教甄著重在教育學科、沒考數學，許多學校都反映國小老師採包班制，授課時並未分科，高年級數學明顯較難，須有一定程度的數學能力才能勝任，要求國小教甄加考數學；有校長說，英語、音樂等領域老師都可能當班導要上數學課，過去就曾出現有老師不知怎麼教數學的情況。

另名小學校長說，針對數學教不好的老師會成立輔導機制，請資深老師協助，有如師徒制方式，才能讓經驗不夠的老師穩定學生情緒並提升學習力。

教育局也表示，經統計今年台南市立國小教師退休約203人、國中83人，國小教甄招考名額待縣市教師介聘及退休人數確定就會公布，簡章約本月中旬公告，也可望辦國中教甄，公幼因許多園所沒招滿今年不辦教甄。