學校午餐北部喊漲 中南部凍漲

物價上漲，國中小營養午餐喊漲，北市有18所學校決定調漲，新北市也有學校醞釀跟進，漲幅約3到10元；中、南部部分縣市去年已調漲，決定凍漲，桃園免費營養午餐則由市府提高補助，弭平差額。業者指漲價要反映人事、食材成本，菜色未必有變化；家長和民代希望政府加大補助力道。

北市教育局說，學校若要調漲營養午餐價格，需調查家長意願，達7成問卷回收，其中6成家長同意才能推動。內湖國中上月以原價60元招標卻流標，校長林志忠說，會以原價二次招標。

「很多學生反映營養午餐菜色不喜歡，希望調整。」北市瑠公國中家長會長李玉裴表示，調查後通過一餐55元調高到65元。淡水新興國小校長李連成說，校內9成2家長同意，下學期將從48元漲至55元。

團膳業者殷先生表示，近年人事、食材等漲幅超過30%，很多學校5到8年未調整費用，很難撐下去。

國中家長聯合會總會長劉一寬說，多數家長支持營養午餐調漲，業者也有成本考量，漲價才能維持。外界憂漲價會增加部分家庭負擔，劉說，政府有相關補助，不會因漲價受影響。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信說，目前午餐國小、國中約55至60元，高中生約65至70元。對比3年前物價，物價漲又通膨，以一餐60元基準來看，廠商成本約抓7成，要維持相同品質菜色，成本提高無法避免。

新北市餐盒公會理事長魏聖哲說，新北營養午餐平均50元，本學期三重、板橋及中永和等都會學校已調漲，下學期淡水、三峽等非都會型學校漲至55元。新北教育局說，各校調漲多在研議階段，預計6月底前有結果。

北部喊漲，中、南部則決定凍漲。高雄市教育局表示，本學年度已調漲2元，團膳業者再次反映物價，但高雄午餐收費僅次於雙北，再調整恐增家長負擔，南北物價也有別，已請營養師依菜價波動調整食材營養來源。

桃園國中小免費營養午餐每餐45元，團膳業者感嘆2009年起未調價，盼市府提高至48元，教育局同意下學年度起每餐增補助3元。

台中市上學年279校調漲，落在45到58元間，漲幅3到5元。彰化縣國中小營養午餐補助去年9月已提高為45到50元，今年也不調整。

台南市教育局表示，南部蔬果成本較低，下學年營養午餐收費是否要漲，由各校自行決定。雲林、嘉義縣府表示，目前沒收到學校要調漲的公文。