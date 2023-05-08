新北高中職教甄 錄取率僅2.2%

近年來，隨著科技化教育的發展，數位創新教學在大學教育中扮演著重要的角色。多年來，教育界一直強調需要將以教師為中心的教學模式，轉向以學生為中心的多元化學習模式（Dewey, 1938; Strayer, 2012）。其中，翻轉教室是近年來備受矚目的新興教學模式之一。翻轉教室的目的是希望學生可以在有需要時重複觀看教材，對於一個70-80位學生的大班課堂而言，學生可以擁有不同的進度，讓每個人的學習過程個人化，擁有自己的學習進度（Bergmann & Sams, 2012）。對於大學教師而言，提高大班授課時學生對課程的參與度，已成為大學教師急欲解決的課題（Meyliana et al., 2022）。

2023-05-07 15:16