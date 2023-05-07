偏鄉績優私校遭「一刀切」列專輔惹議 教育界提解方

台東縣公東高工日前因財務惡化，遭教育部列為專案輔導學校，消息一出震驚各界，更驚動監委申請自動調查。教育界人士表示，私校退場條例「一刀切」，未考慮城鄉差距，恐錯殺績優私校，呼籲教育部重新檢視，若學校有存在必要，應思考如何支持學校永續經營，例如改制為代用高中職，由政府編列經費協助辦學，或媒合企業界贊助，給予「扶優」或寬容的機會。

全國已有13所私立高中職遭列為專輔學校，位處苗栗海線的賢德工商、龍德家商接連因財務惡化遭列專輔學校，創校逾60年、以木工師徒制聞名的公東高工也因財務因素，在退審會以二票之差被列專輔學校，改善期為二年。這些學校多位處中南部、東部地區，部分學校人數仍有四、五百人，遭列專輔也令地方人士憂心忡忡。

公東高工是台東縣第四大校，學校有五成原住民學生，另有二成中低收入戶，儘管辦學績效有目共睹，仍敵不過私校退場政策。全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，台灣城鄉資源失衡，技職教育逐漸萎縮，教育部理當提供更多資源協助偏鄉績優私立高職永續經營，當局卻以同一標準「一刀切」。

温順德直言，退場條例應是針對問題學校進行標靶式治療，如今卻成全面化療，殃及認真私校，絕非台灣教育之福。他認為，若學校有存在必要性，可改制為代用高中職，由政府編列經費協助辦學，或媒合企業界贊助，支持學校永續經營。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴也說，私校退場條例通過後，被列為專輔學校的大學校院，全是屬於偏鄉學校，高中職除有台南市學校外，其餘也都在偏鄉，而且以技高佔多數，其中不乏辦學績優而且具有特色者，例如公東高工。

陳振貴表示，退場條例未考慮城鄉差距，形同重蹈當年教改未考慮少子化的覆轍，建議政府應增訂私校退場條例施行細則，給予績優私校救濟條文，否則未來台灣城鄉教育會更加失衡。

全國私校工會發言人尤榮輝表示，教育部目前只著眼於汱劣，卻沒有扶優，也未以質性考量學校過去的辦學績效、對地方教育的貢獻，或學校的特殊性，完全以客觀量化的指標一刀切評斷學校，難免錯殺無辜，會有葬送好學校的風險。

尤榮輝認為，教育部可以做三件事。一是對辦學績優私校提供特別扶優獎勵措施，二是修法參考學校辦學績效及其特殊性，對於績優學校給予較寬容的機會，三是在未修法前，對被錯殺的好校給予特別的協助，以免除專輔列管。

教育部對此表示，為協助私立高中穩健辦學，自106學年起已三度提高免學費補助數額，並提供計畫型補助。專輔學校經公告認定後，仍有二年改善期，教育部將組成查核輔導小組給予協助，但也允諾將持續挹注教學資源給技職教育成效優良、位處教育資源不足地區的私立高中。

而當私校辦學收支難達平衡。温順德表示，若要解決少子化招生困境，公私立學校應同步減招，高中也得逐年同步調降班級人數，但私校須提高免學費補助額度，並調高雜費及實習實驗費，以符辦學成本。

温順德也提到，近年辦學成本上揚，教育部卻不同意私校調漲學雜費。另外，個人捐款私校，減稅只能列舉50%；營利事業捐贈私校，減稅更低至列舉25%，影響私人或企業捐贈私校意願。他認為，政府應鬆綁私校學雜費管制，並比照捐款公校可百分之百列舉扣除，另應推動教育補貼制度，全面發放教育代金，讓學生可抵部分學費，拉近公私立學校就學負擔。

近年也有企業直接接管董事會，例如位處桃園市的成功工商，即是由世紀鋼構入主承接，並於去年更名為世紀綠能工商，日前揭牌更標榜學生畢業即就業。另外，敏實科大，以及中信金融管理學院，也都是由企業直接入主經營私校。

全國私校工會發言人尤榮輝提到，民間企業應共同負起培育人才責任，行有餘力應多捐款私校辦學，或也可由企業直接入主經營私校，只要秉持為國育才、良心公益辧學的理念，都值得社會肯定與鼓勵。

至於監委日前針對國內技職教育成效申請自動調查，並提及近年來企業入主技職教育已有成功案例，但規模稍嫌不足。教育部表示，將與勞動部、經濟部加強合作，共同推動產學共育人才，後續將配合監委問題提供說明。