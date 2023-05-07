北市教育局推「自主學習」 安排空白課程學生決定內容

台北市教育局長湯志民上任後力推「自主學習」，要高中、國中和小學各級學校依自己特性，讓學生安排自己的課程，例如每天8節課，有一節課學生可以自己安排課程，寒、暑假作業也不由教師出題目，自己作業自己出。

湯志民表示，未來想推動「我的學習我決定，功課不是老師出」，現行的課程內容都由課綱決定，他想在中間安排空白課程，讓學生自己決定內容。平常上課放學後老師還會出作業讓學生練習，下課10分鐘學生會去探自然、運動、社交等，為呈現「多元智慧」，可以在非學校型態的實驗教育中安排為符合學生想學習的內容課程，若喜歡美術課，就能畫畫整天，或是四處探索。

不過一般學校教育課程難以實踐，湯志民說，可以在寒、暑假推動自主學習，他表示學生的人生很長，學校有責任教會學生如何運用時間，練習安排空白時間，否則只是被家長、學校課程框架。

湯志民指出，過去學校會列出爬山、看電影、參觀博物館等，只能3選1，如果是自主學習，除了學校可以提供選項，學生也可以自己提出想法，像是要跟家長學做菜、陪伴長輩散步聊天看病，可學習新技能和加強親子互動，都比學校給的作業還要有價值，過程中如果想改變也可以和師長討論，想做什麼就去做，直到找到自己喜歡的目標。

湯志民說，對主動的學生來說，平日家長在忙，都有辦法完成自己規劃的事情，可被動的學生，通常思考、創造力和判斷力都比較弱，老師就要引導，在放假前完成規劃，還能和同儕一起討論激盪出新想法，彼此分享學習方法、增加對人的瞭解，還能減緩不信任與猜忌，然後在假期結束後展示成果。

湯志民強調，這只是概念，不一定每間學校都要一樣的做法，教育局只是給政策方向，學校也能發揮創意，不用強制所有人參與，只要有老師、學生想做，其他人看見效果不錯就會跟上，漸進式地讓所有人都能參與。

湯志民認為，學生自主學習其實也是探索的歷程，在過程中要有進步，有進步才會有動力，就像打電動一樣，如果沒有成就感、找不到方向目標，遇到阻礙停滯不前，就會放棄，當有進步、有成果後，學習狀況就會愈來愈好。