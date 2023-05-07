台南校園疑似霸凌案 3年通報508件

台灣基進台南市議員李宗霖指出，教育部統計，過去3年確定成案霸凌事件205件，近3年台南疑似霸凌通報案件高達508件，這還只是有紀錄部分，要求教育局確認霸凌數據；教育局說，要求學校積極查處，通報案件數會比較多，但調查釐清後實際成案數每學年僅個位數，最新111學年度通報132件，僅4件構成霸凌。

李宗霖說，接獲民眾陳情，孩子因不斷目睹班導師用言語肢體霸凌班上幾個弱勢同學，在校壓力甚大，晚上頻頻惡夢。家長把情況轉知校方，校方卻以「缺乏客觀證據」「孩子不是被霸凌當事人」為由，表明無法處理該名老師、只能加強巡邏，搪塞家長。

他認為，家長對申訴權利義務不夠清楚，相信學校說詞，霸凌檢舉未成，要求教育局設計「學生權利手冊」，讓學生理解自身權利，善用保護工具，而非一張貼在聯絡簿上的反霸凌貼紙。

教育局長鄭新輝表示，各校針對校園霸凌事件有落實通報，通報數會遠高於成案數，為避免外界誤解，以111學年度為例，去年8月至今年3月統計，學校通報校園霸凌事132件，但經調查確認屬校園霸凌事件4件，經教育局督導學校追蹤輔導結案，學生正常學習中。

鄭新輝說，台南有嚴謹SOP處理流程，只要有疑似霸凌事件即應通報，3日內召開小組會議研商是否啟動調查，立案後2個月完成調查報告，設追蹤平台2周追蹤一次，已請議員提供資料，若該校沒啟動SOP違反通報流程要被處分。至於議員建議製作學生權利手冊，會評估。

台南對校園性平霸凌體罰事件「零容許」，每學期透過校長行政會議等要求，111學年度訂定「校園學生暴力偏差行為及霸凌事件輔導支持計畫(VGP)」，規畫多元化輔導處遇方案，引導個案學生進行關係修復，杜絕相關事件再發生。