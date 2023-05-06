公立高中教甄初試今登場 6723人應考 僅6分之1進複試

5月教師甄試開跑，教育部今天表示，受託辦理的112學年度公立高級中等學校教師甄選初試今天登場，120所學校提供358個職缺，實際到考初試的教師6723人，預計僅有1083人可進入第二階段複試。

教育部表示，高中教師甄試初試今天上午於國立興大附農等8所學校舉行，今年共有88所國立學校、32所縣市立學校，共計120所學校委託教育部辦理教師甄選，合計65類科提供358個職缺。

教甄採網路報名，教育部統計，共有7188人完成報名手續，初試實際到考人數則為6723人、缺考465人，到考率93.53%，預計進入複試人數1083人。

另配合衛福部疾管署規定，新冠肺炎日前自第5類法定傳染病改為第4類，防疫回歸常態化，教師甄選亦回歸疫情前應試作為，取消確診快篩陽性應試資格限制，不再限制篩檢陽性應考人不得應試等規範。

教育部表示，今年教甄各考場學校都設有備用試場，快篩陽性或有發燒等呼吸道症狀考生不用檢附證明，可由考場請應試考生佩戴口罩，並於備用試場應考。今天自主通報篩檢陽性5人，計有5名應考人進入5間備用試場參加應試。