聽新聞
test
0:00 / 0:00
公立高中教甄初試今登場 6723人應考 僅6分之1進複試
5月教師甄試開跑，教育部今天表示，受託辦理的112學年度公立高級中等學校教師甄選初試今天登場，120所學校提供358個職缺，實際到考初試的教師6723人，預計僅有1083人可進入第二階段複試。
教育部表示，高中教師甄試初試今天上午於國立興大附農等8所學校舉行，今年共有88所國立學校、32所縣市立學校，共計120所學校委託教育部辦理教師甄選，合計65類科提供358個職缺。
教甄採網路報名，教育部統計，共有7188人完成報名手續，初試實際到考人數則為6723人、缺考465人，到考率93.53%，預計進入複試人數1083人。
另配合衛福部疾管署規定，新冠肺炎日前自第5類法定傳染病改為第4類，防疫回歸常態化，教師甄選亦回歸疫情前應試作為，取消確診快篩陽性應試資格限制，不再限制篩檢陽性應考人不得應試等規範。
教育部表示，今年教甄各考場學校都設有備用試場，快篩陽性或有發燒等呼吸道症狀考生不用檢附證明，可由考場請應試考生佩戴口罩，並於備用試場應考。今天自主通報篩檢陽性5人，計有5名應考人進入5間備用試場參加應試。
依教師甄選簡章規定，初試試題及答案於考試結束後上網公告，應考人如對試題答案有疑義，可於5月6日中午12時起至5月7日上午6時止，依簡章規定向試務承辦單位提出試題疑義申請。參加複試人員名單則將於5月23日下午5時後公告於國教署網站及教師甄選網站。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言