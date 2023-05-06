教育界建議 代理師寒暑輔 可給鐘點費

全國代理暨代課教師產業工會爭取代理教師應比照正式教師，給予寒暑假，但教育界意見不一，有人認為正式和代理本屬不同制度，適用法源也不一，既然給予全薪，寒暑假應到班，合理狀況應是代理教師負責寒暑輔，但給予鐘點費。

學校端知情人士表示，正式教師跟代理教師一直以來都是兩個制度，正式教師適用教師法，設有教師請假規則，代理教師則是約聘雇，適用法源跟正式教師不一樣，但如今卻是非正式教師，要求適用教師法權益。「No work, no pay」，既然給予全薪，則寒暑假需配合校務。

此外，「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」草案中也敘明，學校只要廿日前通知代理教師，即可請代理教師離職，代理教師產業工會也爭取刪除或修正該條目。

不過一名教育界人士說，代理教師之所以有工作，是因正式教師留職停薪、請育嬰照顧假等才來代理，當正式教師回歸職場就無「代理」需求，但代理教師認為進入學校後就必須被持續聘任，「那請假回來的正式教師要去哪裡？」

全教總則表示，代理教師與專任教師適用法規不同，在權利義務上也有異，教育部應要說明清楚，避免讓學校與代理老師因不了解而產生不必要的困擾，盼教育部妥善溝通。