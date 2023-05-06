聽新聞
test
0:00 / 0:00

代理師寒暑假到校 才能領全薪？

聯合報／ 記者許維寧簡慧珍江良誠吳淑玲／連線報導

為照顧代理教師權益，多縣市陸續宣布給予全年薪資，不過全國代理暨代課教師產業工會近來接獲陳情指，部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪，並點名南投縣、台南市、彰化縣等縣市；民進黨立委范雲更批評，教育部於「代理教師聘任辦法」草案中，竟將寒暑假到校法制化，形同以給薪之名行壓榨之實。

全國中小學約有十九點六萬名教師，但多數縣市僅給十至十一個月薪資，引發爭議。為此，多縣市陸續宣布給予全年薪資，教育部也允諾會盡速修正聘任辦法，讓代理教師完整聘期能有法源依據，一一二學年起實施。

不過全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，部分縣市以全年聘期為條件，如南投縣要求代理教師寒暑假需出勤並分擔行政工作，台南市更要求簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期，彰化縣則除了要求代理教師寒暑假上班，且暑輔授課不得支領鐘點費。

黃湘仙表示，給予代理教師全年聘期只是糾正廿年來的錯誤，教育現場卻認知錯誤，認為多領錢就要多做事，代理教師和正式教師學期間承擔同樣義務，應享有寒暑假。

范雲表示，教育部正預告修正代理教師聘任辦法，草案明定代理教師比照行政機關辦公日，寒暑假需配合學校校務，違背同工不同酬意旨；再者，草案也新增，代理教師聘約中應載明代理原因消滅時，學校只要在廿日前告知就可請代理教師離職，仍當代理教師是隨時可終止聘約的免洗筷。

對此，南投縣教育處表示，教育部將修正代理教師聘任辦法，提到寒暑假期間應配合學校規定處理校務，學校安排暑假校務也以此參考但還沒實施，將等修正案實施後，依教育部規定辦理。

台南市教育則強調，並未有相關函文要求代理教師簽署聘期同意書。未來有關代理教師相關權利義務將依教育部規定辦理。彰化縣政府也說，從未以公文指示代理教師上寒暑輔導課不能支領鐘點費，已授權各校自行解套。

教育部表示，草案正辦理預告程序，將積極蒐整各界意見。

代理教師 教育部

延伸閱讀

代理教師寒暑假得工作？教團籲教育部說清楚

要求代理教師寒暑假上課簽聘期同意書？ 台南市教育局回應了

代理教師領全薪再爭寒暑假 學界揭幕後「No work no pay」

代理教師寒暑假得工作？ 南投縣：由教育部統一規定

相關新聞

代理教師寒暑假得工作？教團籲教育部說清楚

全國代理暨代課教師產業工會爭取正值預告期的「代理教師聘任辦法」草案，應比照正式教師給予代理教師寒暑假。全國教師工會總聯合...

代理教師領全薪再爭寒暑假 學界揭幕後「No work no pay」

立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，工會爭取正值預告期的「代理教師聘任辦法」草案，應比照正式教師給予代理...

要求代理教師寒暑假上課簽聘期同意書？ 台南市教育局回應了

有關報載代理教師團體指稱台南市要求代理教師簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期一事，台南市教育局表示，報導所言與事實...

代理師寒暑假到校 才能領全薪？

為照顧代理教師權益，多縣市陸續宣布給予全年薪資，不過全國代理暨代課教師產業工會近來接獲陳情指，部分縣市要求代理教師寒暑假...

教育界建議 代理師寒暑輔 可給鐘點費

全國代理暨代課教師產業工會爭取代理教師應比照正式教師，給予寒暑假，但教育界意見不一，有人認為正式和代理本屬不同制度，適用...

綠獎講座／姚秋如至麥寮高中 以白海豚喚醒學生環保意識

第八屆綠獎徵件於4/22啟動至8/31截止報名，廣邀生態保育團體、青少年與綠色創新單位踴躍投件。今日5/5本屆第二場校園講座，由自然科學博物館副研究員姚秋如博士到雲林麥寮高中，以「住在我們家附近的白海豚」為題，與學生們分享雲林沿海白海豚保育狀況，鼓勵大家關心環境，實踐環保生活，達到地球永續發展的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦