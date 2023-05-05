代理教師寒暑假得工作？教團籲教育部說清楚

全國代理暨代課教師產業工會爭取正值預告期的「代理教師聘任辦法」草案，應比照正式教師給予代理教師寒暑假。全國教師工會總聯合會表示，草案已落實給予代理教師一年完整聘期，但由於代理和專任教師適用法規不同，在權利義務上也有異，建議教育部說明清楚、妥善溝通。

112學年開始代理教師有望比照正式教師領取12個月年薪，但立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，點名近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪，甚至教育部於「代理教師聘任辦法」草案將寒暑假到校法制化，要求代理教師應比照正式教師，享有寒暑假。

但被點名的縣市出來喊冤，彰化縣政府行文國中、小學在寒暑假期間交付工作作為支薪依據，被解讀為上寒暑輔導課不得支領鐘點費，縣政府強調，從未指示代理教師上寒暑輔導課不能支領鐘點；南投縣教育處也表示，代理教師是否寒暑假也要分擔工作，依教育部規定辦理。

全教總今天表示，代理教師聘任辦法草案中已經給予教師完整聘期，是權益上的一大突破。辦法中也將其他各項權益明訂，但由於代理教師與專任教師適用法規不同，在權利義務上也有異，教育部應該要說明清楚，避免讓學校與代理老師因為不了解而後續產生不必要的困擾，盼教育部妥善溝通說明。