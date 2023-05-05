要求代理教師寒暑假上課簽聘期同意書？ 台南市教育局回應了

有關報載代理教師團體指稱台南市要求代理教師簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期一事，台南市教育局表示，報導所言與事實不符，教育局並未有相關函文要求代理教師簽署聘期同意書。針對代理教師寒暑假核給薪資，一直以來即以核實給薪的原則處理。未來有關代理教師相關權利義務，也會以此原則並依教育部規定辦理。

112學年開始代理教師有望比照正式教師領取12個月年薪，但立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪，甚至教育部於「代理教師聘任辦法」草案亦將寒暑假到校法制化，形同以給薪之名行壓榨之實。點名台南市更要求簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期。