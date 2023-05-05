快訊

鄭文燦批照片影射不負責任 徐巧芯：等於承認出席詐騙首腦春酒

拿坡里義甲冠軍狂歡：球王馬拉度納之後，33年的漫長等待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要求代理教師寒暑假上課簽聘期同意書？ 台南市教育局回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委范雲（左）協同全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（右）召開記者會，指出近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪。記者林俊良／攝影
立委范雲（左）協同全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（右）召開記者會，指出近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪。記者林俊良／攝影

有關報載代理教師團體指稱台南市要求代理教師簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期一事，台南市教育局表示，報導所言與事實不符，教育局並未有相關函文要求代理教師簽署聘期同意書。針對代理教師寒暑假核給薪資，一直以來即以核實給薪的原則處理。未來有關代理教師相關權利義務，也會以此原則並依教育部規定辦理。

112學年開始代理教師有望比照正式教師領取12個月年薪，但立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪，甚至教育部於「代理教師聘任辦法」草案亦將寒暑假到校法制化，形同以給薪之名行壓榨之實。點名台南市更要求簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期。

代理教師 台南 教育局

延伸閱讀

代理教師領全薪再爭寒暑假 學界揭幕後「No work no pay」

代理教師寒暑假得工作？ 南投縣：由教育部統一規定

彰化代理教師寒暑假打工換全年薪？ 縣府：從未指示

寒暑假仍要打卡上班 范雲呼籲不可壓榨代理教師

相關新聞

代理教師領全薪再爭寒暑假 學界揭幕後「No work no pay」

立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，工會爭取正值預告期的「代理教師聘任辦法」草案，應比照正式教師給予代理...

要求代理教師寒暑假上課簽聘期同意書？ 台南市教育局回應了

有關報載代理教師團體指稱台南市要求代理教師簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期一事，台南市教育局表示，報導所言與事實...

影／一手給全年薪另一手剝削 代理教師寒暑假仍要打卡上班

112學年開始代理教師有望比照正式教師領取12個月年薪，但立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳...

四年內，從6到4,000所學校採用它！這款AI學習App如何知道你學會了沒？

日本政府推動教育數位化，提出「GIGA學校構想」後，使用AI的各種學習服務陸續問世。其中Monoxer公司提供的應用程式「Monoxer」標榜能讓人牢牢記住，市場迅速擴大。

女師2度嚴重虐童僅解聘1年 家長炸鍋

台中市大里區陳姓國小女教師13年有2次嚴重不當管教，被社會局兩度重罰。學校教評會3日決議「解聘，一年不得聘用」，讓家長與...

柯文哲提縮編「低薪科系」 國科會：現在沒用的未來用得到

台灣民眾黨主席柯文哲日前與大學生談論低薪問題，認為這是教育出問題，應縮編低薪的科系。對此，教育部、國科會今（4）日回應，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦