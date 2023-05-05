代理教師領全薪再爭寒暑假 學界揭幕後「No work no pay」

立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，工會爭取正值預告期的「代理教師聘任辦法」草案，應比照正式教師給予代理教師寒暑假。但教育界認為，正式和代理本就屬不同制度，適用法源也不一。今年二月拍板給予全年薪，教育部和地方政府各退一步折衷，既然給予全薪則寒暑假應到班，合理狀況應是代理教師負責寒暑輔但給予鐘點費。

112學年起代理教師將比照正式教師領取全年薪，但全國代理暨代課教師產業工會今天召開記者會指出，部分縣市要求代理教師需上寒暑輔，且不發給鐘點費，要求「代理教師聘任辦法」草案，應比照正式教師給予代理教師寒暑假。

但學校端知情人士表示，正式教師跟代理教師一直以來就是兩個制度，正式教師適用教師法並設有教師請假規則，代理教師則是約聘雇概念，適用法源等都跟正式教師不一樣，但如今是非正式教師卻要求適用教師法權益。

該人士指出，當時教育部和縣市政府研議給予代理教師全年薪，地方政府認為「No work, no pay」，之後教育部和地方各退一步，既然給予全薪則寒暑假需配合校務。較合理的狀況，應是代理教師寒暑假負擔如寒暑輔等工作，但仍支給鐘點費。

另外，代理教師也爭取，「代理教師聘任辦法」草案中還敘明，學校只要20日前通知代理教師，即可請代理教師離職，要求刪除或修正該條目。

一名教育界人士也談到，代理教師之所以有工作，是因正式教師留職停薪、請育嬰照顧假等才能來代理，當正式教師回歸職場就無「代理」需求，但代理教師認為進入學校後就必須被持續聘任，「那請假回來的正式教師要去哪裡？」

教育部表示，為健全代理教師完整聘期權益，國教署正修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，目前辦理草案預告程序，並積極蒐整各界意見，將據以研處本辦法相關內容。