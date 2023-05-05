快訊

田馥甄登玉山「眼淚鼻水分不清」 曾格爾竟也來參一咖

從台灣吵到韓戰 大陸、南韓動真火？看習近平風向球

幹嘛那麼準時？日本鐵道「準點發車」的技術史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一手給全年薪另一手剝削 代理教師寒暑假仍要打卡上班

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立委范雲（左）協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪。記者許維寧／攝影
立委范雲（左）協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪。記者許維寧／攝影

112學年開始代理教師有望比照正式教師領取12個月年薪，但立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪，甚至教育部於「代理教師聘任辦法」草案亦將寒暑假到校法制化，形同以給薪之名行壓榨之實。

范雲今表示，受少子化影響，各地方縣市大量聘用代理教師取代正式教師，代理教師卻是同工不同酬，二月各縣市雖陸續允諾給予全年薪，但教育部正預告修正代理教師聘任辦法，草案中卻有兩項漏洞，違反基本勞動權益。

范雲指出，草案明定代理教師應比照行政機關辦公日，寒暑假配合學校處理校務，立法說明更敘明代理教師不能比照專任教師享有寒暑假，違背同工不同酬意旨；再者，草案也新增，代理教師聘約中應載明代理原因消滅時，學校只要在20日前告知就可請代理教師離職，仍當代理教師是隨時可終止聘約的免洗筷。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙更指出，今年二月已有19縣市陸續宣布本學期實施代理教師全年薪，但縣市政府轉身就開始剝削代理教師，部分縣市以全年聘期為條件，如南投縣要求代理教師寒暑假需出勤並分擔行政工作，台南市更要求簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期。

黃湘仙表示，其中彰化縣除要求代理教師寒暑假上班，且暑輔授課不得支領鐘點費。學校高層認為代理教師擁有全薪就需兼任行政，已違反現行代理教師聘任辦法第17條。

黃湘仙指出，給予代理教師全年聘期只是糾正20年來的錯誤，不是額外多發，教育現場卻認知錯誤，認為多領錢就要多做事。代理教師和專任教師學期間承擔一樣的義務，就應享有寒暑假。

東華大學法律系副教授張鑫隆則表示，代理教師契約已約定聘期，教育部草案卻讓校方可單方終止契約，等同又約定不確定聘期，兩者互相矛盾。且草案規定僅需20日的通知時間，對代理教師不公平，違反教師同工同酬和民法第72條，應屬無效。

范雲表示，各縣市不可用給薪之名行壓榨之實，要求教育部刪除草案第五條之一中校方可終止聘約的規定，也應修正第16條之2，讓未兼任行政職的代理教師比照正式教師，寒暑假不必到校。

代理教師 范雲 教育部

延伸閱讀

代理師憂愁／頂大博士成免洗筷教師 月薪一直困在4萬多是誰的錯？

教甄錄取率2%、口試輸年輕人 大齡教師拚勝出祕訣是「不那麼愛學生」？

代理師憂愁／大齡代理教師有經驗卻吃虧 越認真反而越考不上教甄？

「烯環鈉」海報惹議 立委促族群平等法立法

相關新聞

女師2度嚴重虐童僅解聘1年 家長炸鍋

台中市大里區陳姓國小女教師13年有2次嚴重不當管教，被社會局兩度重罰。學校教評會3日決議「解聘，一年不得聘用」，讓家長與...

影／一手給全年薪另一手剝削 代理教師寒暑假仍要打卡上班

112學年開始代理教師有望比照正式教師領取12個月年薪，但立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳...

四年內，從6到4,000所學校採用它！這款AI學習App如何知道你學會了沒？

日本政府推動教育數位化，提出「GIGA學校構想」後，使用AI的各種學習服務陸續問世。其中Monoxer公司提供的應用程式「Monoxer」標榜能讓人牢牢記住，市場迅速擴大。

柯文哲提縮編「低薪科系」 國科會：現在沒用的未來用得到

台灣民眾黨主席柯文哲日前與大學生談論低薪問題，認為這是教育出問題，應縮編低薪的科系。對此，教育部、國科會今（4）日回應，...

內湖私托再爆不當虐童 北市社會局長今鞠躬道歉

北市一家托嬰中心遭爆不當對待幼童，市府調查日前開罰，北市議員洪婉臻再接獲多位家長陳情，還有類似情況，業者連被社會局要求提...

因應中央調降幼師比 新北公幼教保員今年三階段分發

教育部3月底宣布調降幼兒園師生比，預估新北公幼教保員缺額將提高，不過幼兒園5月18日才開放報名，幼生數尚未確定，因此新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦