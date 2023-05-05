影／一手給全年薪另一手剝削 代理教師寒暑假仍要打卡上班

112學年開始代理教師有望比照正式教師領取12個月年薪，但立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪，甚至教育部於「代理教師聘任辦法」草案亦將寒暑假到校法制化，形同以給薪之名行壓榨之實。

范雲今表示，受少子化影響，各地方縣市大量聘用代理教師取代正式教師，代理教師卻是同工不同酬，二月各縣市雖陸續允諾給予全年薪，但教育部正預告修正代理教師聘任辦法，草案中卻有兩項漏洞，違反基本勞動權益。

范雲指出，草案明定代理教師應比照行政機關辦公日，寒暑假配合學校處理校務，立法說明更敘明代理教師不能比照專任教師享有寒暑假，違背同工不同酬意旨；再者，草案也新增，代理教師聘約中應載明代理原因消滅時，學校只要在20日前告知就可請代理教師離職，仍當代理教師是隨時可終止聘約的免洗筷。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙更指出，今年二月已有19縣市陸續宣布本學期實施代理教師全年薪，但縣市政府轉身就開始剝削代理教師，部分縣市以全年聘期為條件，如南投縣要求代理教師寒暑假需出勤並分擔行政工作，台南市更要求簽署聘期同意書，寒暑假上課才給予完整聘期。

黃湘仙表示，其中彰化縣除要求代理教師寒暑假上班，且暑輔授課不得支領鐘點費。學校高層認為代理教師擁有全薪就需兼任行政，已違反現行代理教師聘任辦法第17條。

黃湘仙指出，給予代理教師全年聘期只是糾正20年來的錯誤，不是額外多發，教育現場卻認知錯誤，認為多領錢就要多做事。代理教師和專任教師學期間承擔一樣的義務，就應享有寒暑假。

東華大學法律系副教授張鑫隆則表示，代理教師契約已約定聘期，教育部草案卻讓校方可單方終止契約，等同又約定不確定聘期，兩者互相矛盾。且草案規定僅需20日的通知時間，對代理教師不公平，違反教師同工同酬和民法第72條，應屬無效。

范雲表示，各縣市不可用給薪之名行壓榨之實，要求教育部刪除草案第五條之一中校方可終止聘約的規定，也應修正第16條之2，讓未兼任行政職的代理教師比照正式教師，寒暑假不必到校。