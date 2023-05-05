女師2度嚴重虐童僅解聘1年 家長炸鍋

台中市大里區陳姓國小女教師13年有2次嚴重不當管教，被社會局兩度重罰。學校教評會3日決議「解聘，一年不得聘用」，讓家長與民代炸鍋，指教育局「放任」，目前還有5名不適任教師仍在教學，並批學校「包庇」，被重罰還辯稱教師沒有霸凌，要求陳姓教師應「永不聘用」，教局表示會綜判後決議。

陳師13年前，把學生當狗一樣用繩子拴住，甚至拉繩牽學生上廁所，家長拍下照片，老師被社會局罰6萬元，繼續在校教書。

學生家長指出，去年錄音蒐證，陳師稱學生「奴隸」，甚至「拍賣庫存學生」，把學生標籤化，另強餵食物、要爭吵的學生互打，旁觀學生嘻戲喊打，讓他的孩子身心受創，已有4名學生轉學。

人本基金會指出，今年3月校方開專審會議，認定陳師非屬霸凌，是「為學生好」、「班級經營」方式，家長不服提出申復。但社會局根據事證，訪談陳師生與學生獲得證實， 依違反兒少法開罰16萬元，學校5月3日才開教評會，決議「解聘，1年不得聘用」。

人本邀集學生家長及議員張家銨、王立任、林祈烽等人，控訴教育局放任不適任教師，指這名教師解聘1年後，又可以再考教師，有機會再任老師。議員指出，中市還有5名不適任教師續留在校園，有如5顆不定時炸彈。要求教育局不要再放任、息事寧人；家長則要求教育局嚴懲，終身解聘，以免再危害學生。

人本台中辦公室指出，該師被解聘1年，雖會被登錄到不適任教師系統，但1年屆滿後，名單也會移除，還是有機會回校園，要求應終身解聘。

台中市教育局指出，學校教評會決議該師處以「解聘，1年不得聘任」之處分，讓不適任教師離開校園；1年後若該師想繼續從事教職，須重新參加教師甄選，不是無條件復職；教育局對不適任教師，秉持毋枉毋縱原則，如違法一定嚴辦，維護學生受教權。