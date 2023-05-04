重劃區新學校吃香 百年老校不敵 議員：應讓各校招生平衡

重劃區新學校吃香，百年老校也不敵，彰化縣議員林小琪在議會質詢表示，即使少子化，和美鎮和東國小年年增班，相較下百年老校和美國小年年減班，10年來已減了17班，教育處與公所實應檢討讓各校招生能平衡發展。

林小琪說，因為有重劃區新社區，和美國小從2000年起學區每年分出二班給和仁國小，但十年來反而變成和美國小從2014年全校還有50班，變成僅剩33班，每年級不到7班，甚至只有5班；而和東國小原是總量管制學校，卻從每年級7班再增加成8班，全校總班級數也從44班增加到48班，十年來已增加4班。

林小琪說，而和仁國小一學年是5班，但每年想入學人數都會超過，許多家長會來請託，也造成學校和民意代表的壓力，和美國小比較吃虧的是因學區內也少重劃新建案，以致學生數也減少。

教育處長蔡金田說，和美區有二所學校是總量管制，為和東與和仁國小，和仁國小因為是比較新的學校，對學生家長有一定吸引力，和東國小學區內新建案也很多，相較下早期人數最多的和美國小反而學生數下降。

蔡金田說，希望各學校均衡發展，各有特色，能優質化吸引學生入學，所以對於某些學校進行總量管制，讓整體教育環境與設施容納一定人數學生，以保障學生學習品質。

林小琪說，教育處與公所應每隔幾年就召集開會檢討學區劃分問題，而且要有配套措施，配合給予如舊校或舊城區先天條件不良的學校較多教育資源，否則難保發生百年老校後來反而要被併校的窘境。

縣議員賴清美也表示，和東與和仁國小新建案真的很多，雖進行總量管制，但有的家長排斥越區就讀，是否能再增班，也讓家長不必麻煩再去「寄戶口」，否則即使買了新建案房子，因為「後到」，還是難以在較近學區就讀。

蔡金田說，增班會牽涉到校地是否足夠，仍希望均衡發展，否則某些學校班級數一直在膨脹，某些學校一直在萎縮，可能也會影響教育品質。