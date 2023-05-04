內湖私托再爆不當虐童 北市社會局長今鞠躬道歉

北市一家托嬰中心遭爆不當對待幼童，市府調查日前開罰，北市議員洪婉臻再接獲多位家長陳情，還有類似情況，業者連被社會局要求提供30天監視錄影也給不完整，洪喊話三寶爸的市長蔣萬安，「希望你要聽的不是虐嬰啼哭聲」。社會局長姚淑文今向所有家長鞠躬道歉，表示業者今若未交畫面將再開罰，調查結果若情節嚴重將命停辦。

北市議員洪婉臻今與2名受害家長召開記者會，指出內湖一間私立托嬰中心疑還有嬰幼兒遭不當對待，並出示多張孩子身上有傷的照片。一名媽媽指出，她有參觀過該間托嬰中心，其隔間都是透明的，前市長柯文哲也有出席開幕剪綵背書，因此相信該中心而將孩子送托，送托8天首日就被打到瘀傷，還被誣賴是家長自己打傷。

另名媽媽表示，孩子遭托育人員長期且劇烈搖晃頭部、捏臉、暴力拉扯雙手，造成其身心受創，作為媽媽真的非常心痛，也質疑從通報到家長接獲通知，整整過了7天，期間孩子曝露危險中，到底是誰的責任？

洪婉臻指出，3月30日事發後，托嬰中心直到4月28日才邀家長開說明會，連被要求公開監視器畫面也沒給完全，稱檔案受損，甚至百般阻撓。也批社會局，沒積極主動聯絡家長，案件3月30日通報、5月2日才開罰，直呼開罰給誰看？爸媽在意的不是罰12萬元的問題，就連要求中心提供一個月畫面，最後只拿不到11天。

她說，現場2名母親已提告，此案件情節嚴重，呼籲社會局身為主管機關應積極處理，公布托嬰中心名稱和負責人姓名，盡快還原監視器畫面且主動提供家長觀看等要求。

社會局長姚淑文隨後也召開記者會，針對內湖某私立連鎖系列托嬰中心不當對待通報案件，她表示身為局長，應該跟所有家長道歉，並深深一鞠躬，也強調所有調查確實必須依照法律程序，第一時間接獲通報立即通知機構，也前往查察不法情事。

姚淑文表示，經多次要求托嬰中心負責人，才配合家長召開說明會。至於監視錄影未完整交出，社會局發文要求交出30天錄影畫面，該托嬰中心未即時執行，違反兒少權法第108條，已開罰12萬元且再次要求限期改善，若今天未交出，將按次嚴逞從12萬至30萬元不等。

姚淑文說，第一波調查日前公布，2名托育人員涉及不當對待，除了家長提出刑事告訴，社會局依法裁罰，其中1人罰鍰10萬元並公布姓名，另1人涉及刑事調查，先公布姓名，行政罰鍰待司法結果確定再行裁罰。社會局觀看錄影畫面時，自行發現第3起托育人員疑涉及不當對待，也請家長協助指認，待召開專家學者調查後公布結果。

至於托嬰中心面對多起事件及監視錄影畫面消失，社會局表示，傾向以重罰嚴懲，情節嚴重者，得命其停辦一年，並公布機構名稱及負責人姓名。除了調查及懲處，會持續針對其他家連鎖系列的托嬰中心，採無預警方式加強查察。