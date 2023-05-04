因應中央調降幼師比 新北公幼教保員今年三階段分發

教育部3月底宣布調降幼兒園師生比，預估新北公幼教保員缺額將提高，不過幼兒園5月18日才開放報名，幼生數尚未確定，因此新北市112學年度公立幼兒園契約進用人員甄選，採三階段分發，最晚保留備取資格至12月底，以利及時補足缺額。

新北市2歲至5歲幼兒約有11萬人，公共化幼兒園183班、收托3萬3688人。教育部3月底宣布，今年8月起調降公共化幼兒園師生比，從1:15降至1:12，有些幼兒園因空間不足、找不到教保員，收托人數下滑恐讓長期僧多粥少的平價幼兒園更難抽。

新北市去年公立幼兒園教保員開缺48名，共450人報名，錄取率約1成。112學年度公立幼兒園契約進用人員甄選簡章明將公告，5月8日公告缺額，6月11日初試、7月9日複試，採線上報名至5月15日中午12點，今年因調降師生比，預估開缺數將提高。

新北教育局幼教科長陳沛雯說，為因應教育部調降師生比政策，教育局確定幼生數後會與中央討論，並在開學前補足教保員人力，也因此今年甄選採三階段分發，分別在7月分發2次，12月分發1次，以利增加備取人員選校範圍、錄取率及穩定教保員服務。

至於調降師生比恐讓公幼收托人數下滑，教育局說，偏鄉區域、未滿額幼兒園將採直接調降，或依招生情形逐年降至1:12；都會區滿額幼兒園則採增班，以免再降低公共化幼兒園比例，未來4年將再增100班，並請中央於114學年度前，全額補助增置教保員經費以降低師生比。