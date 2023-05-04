基隆2所私立國中17日入學登記 北北基學區皆可不得拒絕

基隆市112學年度私立國中新生登記5月17日辦理，包括兩所私立國中輔大聖心高中國中部及二信高中國中部，教育處表示，只要是國小應屆畢業生且設籍於基隆、台北市、新北市學區內，都可以申請登記，學校不能拒絕登記。

教育處表示，兩所學校17日上午9時到12時進行國中部一年級新生登記，每位學生以登記1校為限，想就讀私立國中的學生，請家長當天一定要攜帶戶口名簿到學校辦理新生入學登記。

教育處說，如登記人數超過核定超生名額時，聖心在當天下午1時辦理公開抽籤作業；二信則另依其入學簡章規定將在5月19日在校網公布錄取名單。

家長如對私校入學有相關疑義，可聯繫各招生學校，聖心高中國中部（02）24282454分機301或304、二信高中國中部（02）24623131分機203。

教育處劉美蘭處長表示，基隆私立國中新生入學登記都是採取公開程序，教育處也會在學校登記當天派人到場督導，如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或打電話到教育處反映。

由於兩所私立國中往年出現超額登記情況，有家長認為私校在雙語教學及升學都不錯，尤其二信會依學校的標準來公布錄取名單，聖心則是抽籤決定。