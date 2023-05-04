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台中惡師1年後仍能應聘 家長籲教局：終身解聘杜絕後患

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
學生家長控訴陳姓教師不當管教，對學校教評會「解聘，一年不得聘用」決議，表示難以接受，應永不聘用。記者陳秋雲／攝影
學生家長控訴陳姓教師不當管教，對學校教評會「解聘，一年不得聘用」決議，表示難以接受，應永不聘用。記者陳秋雲／攝影

台中市國小陳姓教師遭家長指控霸凌學生、不當管教及虐待，13年前被社政單位罰6萬，今年再被重罰16萬元。台中市政府教育局表示，這名教師屢次違反兒少規定，學校教評會昨決議「解聘，一年不得聘用」，教局後續還會判斷是否適法。但家長認為，教師一年後參加甄試有機會回到校園，讓家長細思極恐，要求「終身解聘」。

教育局指出，解聘後，一年內不得聘任，是指一年後如果仍想繼續從事教職，要重新參加教師甄選，不是無條件復職，仍需經過甄試等程序，有學校聘任才能回到校園。

人本基金會指出，陳師服務的學校教評會，決議「解聘，一年不得聘用」。所以一年後，陳師曾被依法解聘、不得回任的紀錄就不再存在，她只是變得跟其他流浪教師一樣，需要去應聘，一旦被學校聘上，仍然可以回到任何學校，甚至原校教書。人本與家長堅持，只有依照教師法14條，終身解聘，才能杜絕後患。

教育局表示，校方5月3日召開教評會審議結果所作決議，教育局收到學校相關資料後，會綜判學校教評會決定的適法性。教育局指出，這名老師解聘的主要原因，是經各級社政主管機關依兒童及少年福利與權益保障法第97條規定處罰，並經學校教師評審委員會確認，處以「解聘，一年不得聘用」。

陳師前陣子仍回去國小上課，教育局指出，學校針對霸凌案，今年年11月18日決議停聘該師並接受調查，調查完成霸凌不成立，今年3月13日復聘。陳師違反兒少權法遭開罰，教育局今年4月25日函請學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，提報教評會審議，學校5月3日召開教評會審議，結果處以「解聘，1年不得聘任」之處分。

教育局 霸凌 台中市

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