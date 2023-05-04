台中師強餵學生、當奴隸拍賣 累犯解聘1年...家長怒太輕

人本基金會今偕家長指控台中大里區陳姓女教師，13年連續兩度兒虐成立，兩次遭罰8、16萬元，但校方只記大過、輔導直到昨天決議「解聘1年」，議員學者抨擊教育局「放任」、學校「包庇」，質疑台中市還要「犧牲多少學生？」要求永不聘用。

去年11月多位家長聯合投訴陳姓國小教師包含霸凌、體罰學生、強迫餵食、稱學生是「奴隸」，讓學生互毆等誇張行徑，違反兒少法，遭重罰16萬元，而13年前也被台中縣社會處查處8萬元。陳師成為台灣教育史上第一位被二度開罰兒虐的不適任教師。

議員張家銨、王立任、林祈烽指出，台中市目前還有5位類似不適任的教師，指控教育局、學校還要容忍「惡魔」教師流竄校園到幾時？校方「輔導13年」仍累犯，教評會決議停聘教師1年，根本不符比例原則。

家長指出，孩子常出現異狀，卻說不出所以然，因此讓孩子錄音，才發現種種誇張情況。教師把班級分組，然後讓組長挑出不聽話的同學，讓其他組長挑選，如果都沒有人要就是「庫存」學生。她的孩子就是庫存其一，身心受創讓家長不忍。

另外從錄音聽到，老師讓紛爭的學生互打，家長說最可怕的是旁邊還有學生喊「打他！打呀！」家長難以忍受這是什麼樣子的教育方式？針對教評會決議「解聘1年」即1年不得聘任，一年後仍可透過教師甄試的方式回到學校，家長不能接受，認為應該永不錄用。

人本指出，協助家長申訴後，校方分別交由市政府教育局組成專審會調查不當管教與教學不力、校內自組的防制校園霸凌因應小組調查師對生霸凌。但日前社會局已認定陳師再次濫用不適當的輔導管教就是霸凌，予以重罰16萬。

人本指出，但校方在今年三月底提出的霸凌調查報告中認定非屬霸凌，家長不服結果已提出申復。但陳師在訪談中𠄘認有強迫餵食學生、要求學生到走廊吃飯、稱呼學生是庫存品、打學生腳底、強逼剪髮、安排特別座、強迫學生對家長不敬、稱學生是奴隸、要學生互打等情形，4名學生轉學，但調查報告卻採認陳師的說詞，認定這些行為是基於輔導管教目的，還將各事項拆分為獨立事件判斷，進而認定非屬霸凌，無異於把大事化小，為陳師開脫。

人本指出，對於遭兒少法開罰，但是卻仍繼續執教的情況在台中並非首見，人本就掌握至少還有五名不適任兒虐教師仍流竄在台中市的校園。今年四月台中市政府才因縱容兒虐幼教師遭監察院糾正。人本指出，這些兒虐教師並不是數字而已。

彰師大助理教授魏培軒指出，這名教師之前留在校園的理由竟是非連續、非針一個人、管教是為學生好，這些理由如果成立，為何會兩度兒少法被重罰？13年來教育單位予以輔導，卻仍再犯。解聘1年後，也有機會再回到校園，讓家長害怕。