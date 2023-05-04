影／史上第一人...台中教師不當管教二度被重罰 教評會決議「停聘」

台中市某國小二年級導師傳出不當管教事宜，曾被罰6萬，近日又被遭社政單位開罰16萬元。台中市政府教育局表示，這名教師屢次違反兒少規定，學校教評會昨決議「解聘」。

人本基金會上午將召開記者會，控訴這名教師惡行。陳師成為台灣教育史上第一位被二度開罰兒虐的不適任教師。

教育局指出，這名教師民國98年間在原台中縣任教，曾遭社政單位以違反兒少法開罰，學校決議記大過處分；台中縣市合併後，去年又因渉不當管教，遭社政單位開罰16萬元。

教育局指出，這名教師違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款，遭社政裁罰案。

教育局今年4月25日即函請學校確依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，提報教評會審議。學校5月3日召開教評會審議結果，處以該教師「解聘」。

教育局重申，市長盧秀燕重視學生權益，教育局對於不適任教師，秉持毋枉毋縱原則，如有違法一定嚴辦，維護學生受教權。