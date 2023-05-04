花蓮教甄考生訴願成功 增額開缺

花蓮縣府去年辦理國中小教師聯合甄選，原地理科正取王姓女考生被檢舉複試時遲到，違反簡章規定，遭縣府撤銷錄取資格。王姓考生訴願成功，縣府教育處昨表示，會增額開缺給王生，不影響今年教甄錄取名額。

花蓮縣111年度國中教甄，偏遠地區國中地理科開出1個名額，有5人爭取。去年7月14日在國風國中複試，20日公告錄取名單，王姓考生獲得錄取。但教育處接到遲到檢舉，緊急開教師聯合甄選委員會，認為王生複試時確實未依時間抽籤，仍上台教學演示及口試，隔天撤銷她的錄取資格，改公告徐姓考生錄取。

王姓考生喊冤說，複試當天上午不到8時就進入休息室等待，完全沒聽到任何人喊她名字，後來她依休息室所貼報到時間到應考教室報到，到考場工作人員才告知已過時間。

縣府訴願審議會決議認為，當時正值疫情嚴峻期間，教甄簡章訂有應考人注意事項，規定應由在場工作人員引導依照表定時間進入準備室抽籤。複試當天，王生已依規定繳交健康聲明切結完成報到程序，是因為工作人員未盡引導義務，才造成王生遲誤，決定撤銷原處分，由教育處另為適法處分。

王生家長表示，提訴願至今超過8個月，前兩天終於收到錄取通知，原缺開在光復鄉，希望這次也是開在光復鄉。

教育處代理處長翁書敏說，增額再開偏遠地區國中地理科教職給王生，不影響今年教甄名額，開在哪裡則須盤點後才確定。