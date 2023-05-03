高雄過動症學童遭同學踹到手骨折 傷心母親控訴被長期霸凌

高雄一名有注意力不足過動症（ADHD）的小四男童，平時喜歡埋首玩動力機器人，母親向媒體投訴，兒子3年級起疑被同校兄弟同學拳打腳踢欺凌，男童不懂向師長反映，直至近日期中考前手被踢到骨折，霸凌情事才曝光。男童母親痛心地說，對方兄弟打我兒子一個，事發至今3周對方豕長沒有任何道歉，控學校漠視。

小四男童母親今天檢附高醫診斷證明，送出霸凌通報單。她說，兒子被打有監視器影片可證，醫院也診斷右手骨折，目前全臂打上石膏，吃飯、洗澡、穿脫衣服都需協助，日常生活深受影響，今天參加全高雄市英文歌唱大賽，無奈要打石膏上場，單手表演。

男童母親說，她兒子小三上課後輔導，與另對兄弟一起上課，據班上其他同學轉述，這對兄弟會對她兒子肢體暴力，弟弟在走廊遇見她兒子時，偶會把鞋子脫下來放兒子臉上，或玩乒乓球時，拿球砸她小孩。

男童母親指出，兒子患有注意力不集中過動症（ADHD），腦袋單純，上課時常會「放空」，但從無打人或衝動紀錄，只會靜靜笑笑走來走去，平日喜歡動力機器人或者程式機器人，沒想到宅男個性竟會變被霸凌目標！直至手骨被踢斷，她才知道孩子長期受害，調閱監視器發現，兒子被踢痛到蹲在地上，回教室時右手疑已骨折無法動彈。

更令她痛心的是，雙方家長協商時，學校當成單一骨折事件，否認有長期霸凌行為，對方父親還對她拍桌罵「妳有什麼證據證明妳兒子說的是真的」，事後校方疑打算息事寧人，指沒有診斷證明不能採信她兒子是被踢到骨折，且說男生打打鬧鬧很正常。她兒子腦袋單純，也相信老師這樣的教導，觀念遭扭曲，當孩子告訴她，「沒關係啦，只是在學被打而已」，她聽了眼淚不停落下。

鼓山區這所國小表示，4月12日這兩名學生於課後班玩鬧，隔天早上雙方相遇，行為人出腳踢到受害者。校方知悉於第一時間初步釐清，並立即校安通報。同時連繫雙方家長第一次協調，但雙方意見分歧未達成共識。因為事件雙方各有想法，校方無法主動指揮，已經雙方家長同意後，再約定好校長、家長會長、里長後，進行第二次協調會。

校方說，針對此事已積極協處中，學務、輔導已同時協助孩子，在友善校園教學環境學習、成長，也希望雙方家長能理性溝通，讓孩子快樂上學。