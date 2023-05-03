台南公幼拚招生 老師到鄰里投遞資料顧飯碗

台南市許多公幼在第一梯次招生時沒招滿，今天第2次登記，學校連日來都卯足全力搶學生，老師到鄰里投送招生資料，有許多學校都有進帳，崇學國小已招滿，還要抽籤，老師們欣喜努力沒白費。有校長表示，因沒招滿，學習私校搶學生的精神，持續招生到暑假，也努力讓特色課程被家長看見，希望增加生源。

台南市去年公幼招生，多數未招滿，也是首次現象，被認為與準公幼大增，且每月收費2千元，甚至更低有關，加上課後留園時間富彈性，滿足雙薪家庭需求；且課程內容不像公幼被綁手綁腳，以及受疫情影響，部分孩子留在家由祖父母或親戚照顧，以致出現公幼普遍沒招滿情形。

公幼經1年的勵精圖治以及加強招生宣導，上周第1次登記，已有部分去年沒招滿的園所招滿，必須採抽籤方式決定入園名單，但還是有許多公幼沒招滿，有些缺額仍多。今天辦理第2梯次登記，今年由2班增為3班的崇學國小，第1梯次沒招滿尚有8名缺額，一早就招滿，而且超出名額，必須抽籤；另也有許多公幼雖有進帳，但人數不多，還是沒招滿，有公幼缺額高達71人。

有校長表示，上周登記沒招滿，就加強宣導，老師甚至拿宣傳單到社區鄰里投遞，以及透過臉書放送特色課程，第2次登記確有增加人數，但還是沒滿額，由於幼教市場競爭激烈，也是沒辦法的事，只能更努力開發課程及做好服務，增加曝光，吸引更多家長帶孩子來就讀。

也有校長說，已做好心理準備，第2次登記後繼續招生，從其他讀準公幼處拉學生，「貨比3家不吃虧」，會把學校特色讓更多家長知道，就讓家長去比較，若沒招滿會拚到暑假。