快訊

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

撐香港騙局／來台定居門檻擬變嚴 教授：港人誤信蔡英文口號

台南公幼拚招生 老師到鄰里投遞資料顧飯碗

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公幼拚招生，老師卯足全力顧飯碗。記者鄭惠仁／攝影
台南市公幼拚招生，老師卯足全力顧飯碗。記者鄭惠仁／攝影

台南市許多公幼在第一梯次招生時沒招滿，今天第2次登記，學校連日來都卯足全力搶學生，老師到鄰里投送招生資料，有許多學校都有進帳，崇學國小已招滿，還要抽籤，老師們欣喜努力沒白費。有校長表示，因沒招滿，學習私校搶學生的精神，持續招生到暑假，也努力讓特色課程被家長看見，希望增加生源。

台南市去年公幼招生，多數未招滿，也是首次現象，被認為與準公幼大增，且每月收費2千元，甚至更低有關，加上課後留園時間富彈性，滿足雙薪家庭需求；且課程內容不像公幼被綁手綁腳，以及受疫情影響，部分孩子留在家由祖父母或親戚照顧，以致出現公幼普遍沒招滿情形。

公幼經1年的勵精圖治以及加強招生宣導，上周第1次登記，已有部分去年沒招滿的園所招滿，必須採抽籤方式決定入園名單，但還是有許多公幼沒招滿，有些缺額仍多。今天辦理第2梯次登記，今年由2班增為3班的崇學國小，第1梯次沒招滿尚有8名缺額，一早就招滿，而且超出名額，必須抽籤；另也有許多公幼雖有進帳，但人數不多，還是沒招滿，有公幼缺額高達71人。

有校長表示，上周登記沒招滿，就加強宣導，老師甚至拿宣傳單到社區鄰里投遞，以及透過臉書放送特色課程，第2次登記確有增加人數，但還是沒滿額，由於幼教市場競爭激烈，也是沒辦法的事，只能更努力開發課程及做好服務，增加曝光，吸引更多家長帶孩子來就讀。

也有校長說，已做好心理準備，第2次登記後繼續招生，從其他讀準公幼處拉學生，「貨比3家不吃虧」，會把學校特色讓更多家長知道，就讓家長去比較，若沒招滿會拚到暑假。

公幼 台南 疫情

延伸閱讀

暑假團費出爐！南韓、東南亞小漲 歐美最高漲50%

狸小路徒步1分鐘！ 札幌最新都市型水族館「AOAO SAPPORO」 今年暑假開幕

台南公幼迎戰！準公幼拚招生 不少學校逆轉勝滿招

兒科住院醫師招聘 比往年更冷

相關新聞

花蓮教甄爭議地理科正取遭撤銷 考生提訴願獲逆轉勝

花蓮縣政府去年辦理國中小教師聯合甄選，原地理科正取王姓女考生被檢舉複試時遲到，違反簡章規定，遭縣府撤銷錄取資格。王姓考生...

一天工作12小時！特教師「薪少事雜又高壓」 心評時薪僅30元...台灣3大怪象

特教老師每天工時多達12小時，除了教學本業，還得額外做心理評量工作，面對修法訴求脫鉤減輕負擔，教育部至今不願妥協，血汗教師困境怎解？

全國學生美術比賽第一名遭爆抄襲 教育部還原審議經過

一名網友日前在網路發文，表示女兒參加111年度全國美術比賽，雖未獲獎，但他仍鼓勵女兒去欣賞獲獎作品，但女兒看完該比賽平面...

台南公幼拚招生 老師到鄰里投遞資料顧飯碗

台南市許多公幼在第一梯次招生時沒招滿，今天第2次登記，學校連日來都卯足全力搶學生，老師到鄰里投送招生資料，有許多學校都有...

大豆食材進校園 嘉縣12校3千名師生每周享用一杯鮮豆漿

嘉義縣政府去年向農糧署申請補助12台豆漿機，推安心大豆食材進校園計畫，今年起12間學校實施，以在地新港鄉產大豆，磨製新鮮...

支持年輕父母安心生養 屏縣府廣設公托4年內布建10家

屏東縣政府社會處打造友善育兒政策，為讓新手爸媽在家務與工作間取得平衡，降低家庭養兒育女各項負擔，從懷孕到育兒提出對策，孕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦