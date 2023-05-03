大豆食材進校園 嘉縣12校3千名師生每周享用一杯鮮豆漿

嘉義縣政府去年向農糧署申請補助12台豆漿機，推安心大豆食材進校園計畫，今年起12間學校實施，以在地新港鄉產大豆，磨製新鮮豆漿，共計3千名師生，每周都能喝一次200CC鮮豆漿；縣長翁章梁今天視察大林鎮三和國小補助豆漿機成果表示，學童喝豆漿，除認識豆漿營養，也能對豆漿來源初步認識，是食農教育的良好典範。

嘉義縣政府推廣學童飲用國產大豆磨製豆漿，去年向農糧署申請補助共12台豆漿機，包括50公升4台、15公升8台；今天縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜及縣議員江志明等人，視察大林鎮三和國小豆漿機實施狀況，與學童享用鮮豆漿。

本土大豆價格難與進口大豆比拚，農糧署2019年推動國產豆奶進校園方案，盼助大豆農一臂之力。嘉義縣今年共計有3千名師生受惠，含太保市永慶高中、大埔鄉大埔國中小、大林鎮三和國小等縣內12所高、國中及小學師生，每周都能喝到一次鮮豆漿。

縣長翁章梁今天在大林鎮三和國小瞭解豆漿機執行成果，親推餐車至班級發豆漿，不僅與學生進行有獎問答，學童們直言，要用豆漿杯跟縣長乾杯，很幸福，可以喝到健康好喝的新港鄉產的豆漿，對話十分逗趣。

教育處表示，12所學校每周一次供應現煮豆漿，採黃豆或黑豆整顆豆子進行烹煮，保留豆子本身營養，讓學童吸收豆子全部營養，提供優質蛋白質來源，且現煮豆漿是不過濾方式保留豆渣，口感像綠豆沙牛奶，豆渣意外讓飲用口感更香濃美味。

農業處指出，新港鄉每年種植15公頃大豆，年產量37.5公噸，學校使用全程密閉、全自動豆漿機，使用豆漿機相較利樂包的豆漿成本低，每位學童200CC豆漿的豆子成本，僅需1元，降低學校採購罐裝豆漿成本，還能減少塑料包裝，並增加食用頻率。