花蓮教甄爭議地理科正取遭撤銷 考生提訴願獲逆轉勝

花蓮縣政府去年辦理國中小教師聯合甄選，原地理科正取王姓女考生被檢舉複試時遲到，違反簡章規定，遭縣府撤銷錄取資格。王姓考生訴願成功，縣府教育處表示，會以增額方式開缺給王生，不影響今年教甄錄取名額。

花蓮縣111年度國中教甄，偏遠地區國中地理科開出1個名額，有5人爭取。去年7月14日在國風國中複試，20日公告錄取名單，王姓考生獲得錄取。但教育處接獲遲到檢舉，緊急召開教師聯合甄選委員會，認為王生複試時確實未依時間抽籤，仍上台教學演示及口試，隔天撤銷她的錄取資格，改公告徐姓考生錄取。

王姓考生喊冤說，複試當天上午不到8時就進入休息室等待，完全沒有聽到任何人喊她名字，後來她依休息室所貼報到時間到應考教室報到，到2樓考場工作人員才告知已過時間。

王生不服撤銷錄取資格，去年8月2日提起訴願。花蓮縣政府訴願審議委員會今年1月16日做成決議，認為當時正值疫情嚴峻期間，教甄簡章訂有應考人注意事項，規定應由在場工作人員引導依照表定時間進入準備室抽籤。複試當天，王生已依規定繳交健康聲明切結完成報到程序，是因為工作人員未盡引導義務，才造成王生遲誤，無法歸責於她，決定撤銷原處分，由教育處另為適法處分。

縣議員楊華美今天在議會質詢時表示，王生當時在24小時內被撤銷錄取資格，「一下子從天堂掉到地獄」，訴願成功還王生公道，但拖3個多月，本月初才通知考生要錄取，徒增煎熬。

王生家長今天表示，花了8個月打贏訴願，前兩天終於收到錄取通知，原缺開在光復鄉，希望這次也是開在光復鄉。

縣府教育處代理處長翁書敏說，收到訴願決定書後，就是否再提行政訴訟，需要耗費的人力物力，以及若不提訴訟，後續應如何處理，同時評估，請教法律專家意見後，決定尊重訴願決定書內容，以增額方式再開偏遠地區國中地理科教職給王生，不會影響今年教甄名額，但會開在哪個地區，必須和各校協調，盤點後才能確定。