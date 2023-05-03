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免排隊！新竹市公共化幼兒園入學 全面採線上登記

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府指出，免現場排隊，線上報名更便利，新竹市公共化幼兒園入學全面採線上登記。圖／新竹市政府提供
新竹市政府指出，免現場排隊，線上報名更便利，新竹市公共化幼兒園入學全面採線上登記。圖／新竹市政府提供

新竹市公幼及非營利幼兒園已於上月21日公告招生簡章，為讓家長們免排隊、報名更便利，市府說，112年度採優先入園資格生與一般生分流登記，並全面採「線上」方式辦理登記及報到。具優先入園資格者登記日期為5月22日及5月23日，一般生為5月25日及5月26日，有需要的民眾要注意登記日期。

教育處表示，竹市重視優良且平價的公共化教保資源，為避免家長現場排隊久候，今年度採優先入園資格生與一般生分流登記及線上抽籤，並全面採線上辦理登記及報到。新竹市立新竹幼兒園、新竹市各國小附設幼兒園及陽光、高峰、新科、建華、南寮、福林、關埔及華德福等8所非營利幼兒園優先入園資格生皆於5月22日起登記，一般生5月25日起報名。公幼及非營利幼兒園統一於5月27日辦理線上抽籤。

教育處表示，竹市目前設有28所公立幼兒園及8所非營利幼兒園，除市立幼兒園、新科、建華及華德福非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、陽光、南寮及關埔非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記，另福林非營利幼兒園則以北門與載煕國小學區相同辦理登記；大湖國小之學區幼兒得就近登記茄苳國小附設幼兒園。

教育處指出，公立及非營利幼兒園招生以關懷弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額再提供給一般幼兒就讀，且招生年齡依序以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理。

教育處補充，4月21日已公佈各幼兒園招生簡章，招生簡章除可至各園所網站查閱外，亦公告於新竹市學前教育網招生網站。另提醒學童家長，每一學童以登記一間幼兒園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定。

教育處指出，為提升公共化教保服務品質，市府自今112年起逐年推動友善師生比，預計於2025年達成竹市公立及非營利幼兒園師生比「1比12」目標。

此外，今年科園國小新設附設幼兒園，將首度迎來幼兒園生入園，市府未來亦將逐年遞增公共化教保服務名額，包含新竹市立新竹幼兒園、新竹國小附設幼兒園，以及新科非營利幼兒園擴大增班，預計再增加12班，共224個名額，提供更多的幼托能量。

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