搶救偏鄉專輔公東高工 天主教友捐款響應：教育是窮人的希望

瑞士籍天主教白冷外方傳教會神父錫質平，生前遠渡重洋到異鄉台灣，在偏鄉台東縣創辦的知名木工學校公東高工，上月底遭教育部列專案輔導學校，消息曝光後，包括企業、校友、學生響應捐助。校長李恭榮妻子貼臉書，請大家為學校祈禱，感動教友，許多教友轉發臉書，發起捐款響應，搶救公東高工。

「公東高工只會更好不會退場」，李恭榮說，妻子關心學校未來，發文貼臉書，許多人捐款幫助學校，感謝各界關心，校方正積極努力改善財務，希望早日獲教育部解除專輔，讓師生安心教學上課。

李恭榮妻子在臉書上貼文代校長發言說，請為公東高工祈禱，「天主給窮人的希望：教育！」恭榮校長說，「如果錫神父在世，仍會以我們的努力和選擇感到欣慰。」

半年多前，他受天主教會徵召到台東接下這使命時，就知道這不是容易的路。他和公東老師很認真，從不抱怨，以公立學校老師三倍的精神，奮鬥著。但超過半數委員並沒有珍視公東偏鄉辦學、師徒栽培精神，只以財務數字評斷，再不賺錢，就要退場了！

她說，公東高工是台東第四大規模學校，招生和辦學規模只比東中、東女、東商三校少；培育人才遠遠超越台東許多公立中等學校。但是因為教育部處理「私校」條例，不顧教會學校興學意義精神，就要一刀殺下去了！

她說，學校有50%原住民學生，栽培原住民學生一直是錫神父初衷。另外學校有20%中低收入戶，7%新住民子女，8%身心障礙特殊學生。「為最小的弟兄服務，就是我們教育應該做的！」

還說，偏鄉辦教育，手把手師徒栽培，並不容易。技職教育本來就比普通高中成本更高，當然教會學校從來就不能賺錢，經費連打平都有困難。錫質平神父畢生都在歐洲為公東募款，臨終前還捐出自己治療癌症的最後一筆錢，幫學生們蓋風雨操場。天主教接手公東，每年都投入幾百萬支持辦學。

李恭榮說，「老師們這麼拼命，教會如此支持，我們還要繼續努力！」