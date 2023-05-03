南市東區大同國小創造力獲國際肯定 孩子們辦到了！

大同國小2021年在「do your:bit」全球青少年創意挑戰賽榮獲亞太區冠軍，學生展現出的創造力和解決問題的能力令主辦單位評審印象深刻，英國BBC microbit教育基金會執行長昨到校參訪，表揚師生在創新教育的努力和成效。

執行長 Gareth Stockdale 對於學校以「在地課程」結合「SDGs全球永續發展目標」，培養學生跨域素養、全球視野和社會責任非常讚賞。認為學校在課程中融入在地文化、社會議題、生活環境問題，讓學生能夠了解和認識自己所處的社區生活情境，培養對在地的認同感和守護生活環境之信念，同時也學習到更多的知識和技能。

他說，學生透過更深入的探索，能運用所學知識及具備的能力以團隊合作的模式付諸行動，學生不僅提高學習的興趣和成效，也擴展了學習的視野，藉由實踐的歷程促進學生對社區環境議題的關心與投入，並自主行動參與守護社區的行動。

Gareth Stockdale也與學生交流、互動，聆聽學生的專題作品的解說，他高度肯定學生學習表現，尤其從作品的發表中充分感受到學生對於學習的投入、發揮創意、展現自信和獨立思考的能力。他鼓勵學生在未來的學習繼續發揮想像力及創意，從關心在地到創作實現自我，積極與世界的孩子交流，並在國際競賽上有更好的表現。

學生林冠文說，「當聽到執行長的高度評價時，心情變得很美好，希望未來會有更多、更好的作品，在國際舞台上被看見」。學生王悅庭期待今年能參與 do your:bit創意挑戰賽，向學長姐看齊，在比賽中取得好成績，為學校爭光。

教育局副局長吳國珉表示，東區大同國小擁有專業、熱情的教師團隊且持續提供創新的教學方式，讓學生有效學習期待大家一起努力，讓台灣及台南市的數位競爭力被世界看見。