參加亞洲醫學教育認證機構論壇心得：邁向醫學教育認證的卓越之路

【文.楊仁宏/臺灣醫學院評鑑委員會執行長、中山醫學大學講座教授】

亞洲認證機構論壇(Asia Accreditation Agencies Forum, AAA Forum)由泰國醫學教育認證協會(Institute for Medical Education Accreditation, IMEAc)發起,於2023年1月11-12日在泰國清邁舉行,IMEAc主席Dr. Pongsak Wannakrairot具名邀請亞洲已受WFME認證通過的醫學教育評鑑(認證)機構的主要負責人2人代表出席會議,這些機構包括泰國醫學教育認證研究所(Institute for Medical Education Accreditation, IMEAc)、臺灣醫學院評鑑委員會(Taiwan Medical Accreditation Council, TMAC)、韓國醫學教育與評估研究所(Korean Institute of Medical Education and Evaluation, KIMEE)、日本醫學教育認證委員會(Japan Accreditation Council of Medical Education, JACME)、印尼高等教育健康教育認證機構(Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health, IAAHEH)、中國臨床醫學專業認證工作委員會(Working Committee for the Accreditation of Medical Education, WCAME)。由於張上淳主委另有要公,因此TMAC由楊仁宏執行長代表出席;中國雖也正式受邀,但未派代表出席;而越南胡志明市醫藥大學代表則受邀列席參加;另外,泰國醫學院聯盟及醫學教育相關單位數位資深教授並以觀察員身分出席會議。韓國KIMEE於2016年,日本JACME於2017年,泰國IMEAc於2018年,印尼IAAHEH於2018年,臺灣TMAC於2019年,中國WCAME於2020年分別通過WFME認證,有效時期均為10年。

此次AAA Forum是亞洲、也是國際上首次以國家級醫學教育評鑑機構為主體的首屆論壇,大會由清邁大學校長Dr. Pongruk Sribanditmongkol、泰國醫學院聯盟秘書長Dr. Nantana Sirisup(Consortium of Thai Medical Schools, COTMES)及世界醫學教育聯合會(WFME)主席Ricardo-Leon Bórquez教授致歡迎詞。

WFME主席Ricardo-Leon Bórquez教授主題演講

論壇首先由Bórquez教授發表演講,主題為「認證中的挑戰和品質改進(Challenges and Quality Improvement in Accreditation)」,在面對全球多極化的發展、尊重各國文化發展的趨勢,Bórquez教授提出下列幾個醫學教育認證中重要的觀點:

1. WFME的認證將更傾向尊重區域的背景和文化(context and culture),基於各自的背景和文化,在區域內和區域之間建立更牢固的關係至關重要。

2. WFME認證方向將更積極的調整,從「品質保證(quality assurance)」進到「品質提升(quality improvement)」,從「全球化」到「背景和文化」。Bórquez教授強調品質沒有單一的定義,每個區域都應傾向於更進一步了解自己的背景和文化。

3. 因為考慮品質實際上受文化和背景的影響或限制,WFME修改的認證標準(standards),讓每個認證機構都能準確地根據自己的情況,而非單純引進他國經驗,以確認將如何來規範自身醫學教育的過程。

4. WFME目前認證(accreditation)的精神及程序重在品質保證,通過WFME認證的機構10年後再接受下次認證,Bórquez教授指出其挑戰或問題包括:

(1) 認證機構缺乏自主性;

(2) 繁重而昂貴的過程;

(3) 引發「勾選框(tick-box)」制式反應;

(4) 認證機構缺乏透明度和獨立性(利益衝突的問題);

(5) 一次性的策略(one-shot approach)等。

Bórquez甚至質疑目前現行的認證制度是否已經過時(old-fashioned),而認為有值得討論與改善之處。Bórquez教授指出WFME的反應對策有三:(1)發展持續性的品質改進,而非發展一次性的品質判定;(2)改變要基於研究(to add a research program to our changes);(3)確保認證機構了解在地的背景和文化。

5. Bórquez教授強調WFME制定的全球標準(WFME Global Standards):

(1) 是基於原則,而不是處方(based on principles, not prescription);

(2) 在地決策制定的框架要適應當地的背景和文化(set a framework for local decisionmaking to suit your context and culture);

(3) WFME不是要告訴你你的決定應該是什麼(Do not tell you what your decisions should be):不是標準化(standardization),而是情境發展(contextual development);

(4) 各認證機構須建立運行良好、透明的監管體系,發展支持性監督(supportive oversight)、鼓勵自評改進品質(encourage self-review for quality improvement),要重視發展品質改進、而非發展一次性的品質判定為目標(A system of quality improvement, rather than a single quality judgement must be developed)。

各國認證機構代表報告

會議接著由各國認證(評鑑)機構代表報告,依序為韓國KIMEE主席Dr. Ducksun Ahn(安德善)、日本JACME主席Dr. Nobuo Nara、印尼IAAHEH主席Dr. Titi Savitri Prihatiningsih、臺灣TMAC執行長Dr. Jen-Hung Yang(楊仁宏)及泰國IMEAc主席Dr. Pongsak Wannakrairot等分別報告並分享該國的評鑑(認證)經驗、成果或遭遇的困難,包括醫學院評鑑機構或組織的發展、準則制定、訪視或評鑑委員的遴聘與訓練、評鑑程序、實地訪視及認證的查核經驗與技巧的分享。會議中可以明顯看出各國認證機構代表都展現持續不懈的努力,以確保認證程序能夠依據WFME的原則,並符合各評鑑機構訂定的準則及相關重要的領域或關鍵問題,以及聽取利害相關者的聲音(stakeholders-行政及醫教主管、教師及學生等)。各國認證機構普遍採取多種查證的技術,包括自評報告審視、實地訪視、會談查核等方式,筆者代表TMAC分享臺灣醫學教育評鑑發展的歷程及成果。

此外,論壇還分享了如何藉由從受評醫學院的自評報告資料及實地訪視的查核佐證,尤其在一些關鍵的領域上需兼顧考慮符合當地和全球標準的調和(harmonization),認證程序與決策判斷過程、評鑑委員培訓、基礎醫學及人文社會領域等非醫師委員的招聘培訓,及認證機構治理的透明、公正、利益衝突迴避,認證報告的內容等重要議題進行深度的經驗分享。

重要認證議題討論

接續各國認證機構代表報告與討論之後,第一天下午及第二天的議程,主辦單位共安排9項討論議題,主要由IMEAc邀請同仁就每一項議題先進行20-30分鐘的報告,接著進行討論,包括:

(1) Accreditation Agency: Core missions/Assessor qualifications and development/Accreditation process: From application to decision process

(2) Issues in the Standards - Medical program and Assessment

(3) Issues in the Standards - Student

(4) Issues in the Standards - Education resources

(5) Issues in the Standards - Academic staff

(6) Issues in the Standards - Quality assurance

(7) Postgraduate Medical Education Accreditation/Health Professional

(8) Education Accreditation - Exploring attitude and acceptability of medical schools towards medical education accreditation agency

(9) Suggestion/Recommendation/Further action

其中IMEAc於2022年訂定一項提高評估者(assessor)品質的創新架構「評估員能力標準框架(Assessor Competence Standards Framework, ASF)」,引起熱烈的討論與關注。IMEAc主任Pongsak Wannakrairot教授指出,ASF將評估者能力解構成三大面向──知識、實踐和價值觀(Knowledge/Practice/Value),並提出評估者發展的四階段──候選、勝任、領導和專家(Candidate/Competent/Lead/Expert),此一提升評估員(訪視委員)品質的創新做法值得TMAC參酌。

2024年亞洲認證機構論壇將由TMAC接辦

第二天下午會議接近尾聲之際,由筆者提議「2024年的亞洲認證機構論壇(AAA Forum)能否由臺灣TMAC接辦?」,此提案很快得到COTMES秘書長Dr. Nantana Sirisup及IMEAc主席Dr. Pongsak Wannakrairot的支持,更立即獲得泰國IMEAc及所有與會機構代表的全數熱烈支持,同意由臺灣TMAC接手下屆論壇,2024年的亞洲認證機構論壇(AAA Forum)將確定移師臺北舉辦,本人代表TMAC及張上淳主委向泰國主辦單位IMEAc主席Dr. Pongsak及所有支持臺灣的國際友人深表萬分的謝意。

追夢

兩天的AAA Forum論壇圓滿,所有與會的各國醫學教育專家學者帶來豐富的知識與經驗分享,有許多值得各國認證機構需要帶回進一步討論與發展的問題,主辦單位及參加代表都樂觀地期待AAA Forum論壇將很快形成一個卓越的醫學教育與認證共享聯絡的平台,必能促進亞洲區域內和其他區域間醫學教育認證的交流與增長。此外,與會者也很榮幸與Bórquez教授分享他對區域和全球合作的看法,再次肯定並希望AAA Forum這一舉措能夠代表亞洲地區在認證方面的努力,並成為WFME共同加強促進認證流程和整體醫學教育品質的另一個重要渠道。

WFME主席Ricardo-Leon Bórquez教授高度肯定本論壇的召開與貢獻,認為Asia Accreditation Agencies Forum將對亞洲地區的醫學教育品質產生重要影響,並預期可成為WFME其他區域效仿的榜樣。Bórquez最後引用1982年諾貝爾文學獎得主馬奎斯(Gabriel García Márquez)的名言與大家共勉──

「人不是因為老了才停止追夢,而是因為不追夢了才變老!」

“It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.”

◎參考文獻

IMEAc (February 27, 2023). Proactive Path to Excellence for Asian Accreditation Agencies. https://www.imeac.org/proactivepath-to-excellence-for-asian-accreditation-agencies/