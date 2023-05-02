校安人員疑洩漏驗尿舉報者 東勢高工：將多宣導避免誤會

全國教育產業總工會接獲教師反映，東勢高工學務創新人員（校安人員）疑向學生洩漏是老師舉報學生驗尿，老師遭受家長怒氣，恐陷老師於不義。東勢高工表示，所有採檢驗尿過程均遵守保密原則，校方未來將向全校師生進行反毒宣導，解說尿意篩檢作法，避免誤會。

東勢高工校長周文松表示，尿意篩檢過程是按照國教署辦法，不公開、不標籤化，全校名單彙整後依保密原則審認，上月26日的驗尿過程，確實依遵守保密原則，並顧及受檢人隱私，採少人分批方式實施，在學生少的上課時間，以各教室分批通知冊列人員到教官室旁廁所取驗尿液。

周文松指出，因遵照保密原則，學生尿液篩檢前本來就不通知家長、導師，而相關人員也不得透露對象與舉報者。

至於學生提出為何單獨被驗尿的疑問，周文松解說，已跟當事人及學生父親說明相關規定，學生父親能理解校方處理過程。

據悉，該學生與老師間溝通信任度低，採檢當下引發學生質疑，更認定是特定師長所舉報，並到學務處質問相關作業人員，作業人員將特定人員認定過程與規定告知學生。