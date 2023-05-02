竹縣勞工大學職能永續學院課程搶手 剩5百多名額

為持續強化勞動人口的就業競爭力，新竹縣政府今天宣布今年度勞工大學職能永續學院課程開跑，透過4大主題共計160場的多元職能學習課程及職業體驗課程，目前僅剩下5百多個名額，歡迎民眾踴躍參加，開創人生更多可能。

新竹縣長楊文科表示，為因應新竹縣產業發展，鼓勵勞工在職涯中發展更多可能，在面臨提升自我、求職、就業、轉職或創業這些人生課題時，由政府帶頭，提供勞工及青年朋友擁有新的興趣或職能，並協助有創業需求的民眾轉介至合適創業計畫，並經過「職能永續學院」課程的學習探索，更能提高民眾的創業成功機率，開創多元另類的就業機會，助勞工、青年、待業者們創業圓夢。

勞工處長劉家滿表示，勞工大學規劃了「數位充電」、「創新創業」、「職業體驗」、「職涯發展」4大主題，共計有25系列的熱門講座，包含圖文影音製作、網路行銷與電商實務、創業大小事、企劃書撰寫、品牌經營策略、財務管理、職業探索等豐富內容，藉由授課講師的實務經驗分享及指導，發展更為健全的創業基礎及職場知能。

今年度160堂課程預計4800人次參與，線上報名僅剩5百多個名額，劉家滿指出，顯示出勞工朋友對於提升自我的積極度，政府也將全力支持。

這次計畫也提供多項創業貸款轉介服務，如勞動部創業貸款、新竹縣與鄰近地方政府之創業資源等，計畫講師楊璦妃以創業過來人身分，分享如何找到資源及擬定創業起步策略，例如參加創業比賽、學校育成中心、政府補助和群眾募資等，「創業過程中一定會遇到失敗，但如何減少失敗次數和快速找到對的方向，則是新創團隊的首要任務」。