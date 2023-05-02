全國學生美術比賽第一名遭爆抄襲 校方回覆了

一名網友日前在網路發文，表示女兒參加111年度全國美術比賽，雖未獲獎，但他仍鼓勵女兒去欣賞獲獎作品，但女兒看完該比賽平面設計類美術組第一名特優作品後，發現該得獎作品與紐西蘭公司原創作品有多處雷同之處，他經向國立藝術教育館與教育部陳情檢舉，卻只回覆「未屬抄襲」，非常不滿。

得獎者的高中學校表示，第一時間已回函向教育部說明原由，且說明學生確實有參考多種圖像的風格而創作，教育部當初認定該作品沒有瑕疵，也讓學生接受頒獎，現卻因有人在網路申訴，讓學生遭大批網友指責，使學生內心十分受傷；針對網路的謾罵行為，校方會蒐集資料，在有必要的時候保留法律追訴權。

有網友在Dcard上發文，表示女兒參加全國學生美術比賽，雖未獲獎，但在欣賞榮獲特優作品時，竟發現平面設計類美術組第一名特優作品，與國外網站作品十分相似，他本以為只是女兒記錯，但女兒竟花了1個月，在網路找到紐西蘭設計公司的原創作品，且經過比對，確實可以發現許多雷同之處。

網友表示，他依程序向國立藝術教育館，陳情檢舉該得獎作品有抄襲嫌疑，並將設計師原圖、網站及學生作品一同寄出，但經過原評議委員評議後，竟只回覆4字「未屬抄襲」，還說這樣的向量插畫風格在國外作品也屢屢見到。他後來再向「教育部」陳情檢舉，只收到多一點解釋的回覆，結論依然是「未屬抄襲」。

網友最後只好寄信到紐西蘭設計公司聯絡原創設計師，原創者在得知作品被抄襲後相當氣憤，但在得知抄襲者僅是高中生，並無營利目的後，決定再給學生一次機會，也並無打算提告。網友說，希望評審委員們能做出妥善處理，以免砸了全國美術比賽的招牌。

網友們看完回覆，「那隻魚完全是複製貼上的吧！正好又是這種簡單線條風格，用AI自動描圖功能很輕鬆就能拿到大尺寸的檔案 ，改一點地方直接拿去比賽，有夠噁爛的」、「我自己本身是設計系學生，這種看到真的會很生氣」、「那隻魚是從紐西蘭直接游來的吧，根本同一條」。

得獎者就讀的學校表示，該得獎作品是由學生在高二課程時創作，指導老師在課程中請學生尋找喜愛的插圖風格，創作自己的家鄉，該生坦言當時參考許多向量插畫風格，包括紐西蘭設計公司的原創作品，因此運用這些風格，以台中的城市意象創作出作品，並在高三時參加111年度全國美術比賽。

校方指出，去年11月23日全國美術比賽公告得獎，11月29日接到教育部來電說有人檢舉該作品有抄襲嫌疑，校方於12月7日回函教育部說明原由，且說明學生確實有參考多種圖像的風格而創作，最後經評審會議，未剝奪學生的得獎權益，並通知學生在1月7日參加頒獎。

校方強調，教育部當初認定該作品沒有瑕疵，也讓學生接受頒獎，現卻因有人在網路申訴，讓學生遭受大批網友指責，使學生內心十分受傷；針對網路的謾罵行為，校方會蒐集資料，在有必要的時候保留法律追訴權。