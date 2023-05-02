回響／高三生有照騎車遭記過 學校挨批官網悄放申請單

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聯合報／ 記者劉懿萱趙宥寧／新北即時報導
新北市某私立高中學生日前投訴有合法機車駕照，卻仍遭學校記大過。示意圖，本報資料圖
新北市某私立高中學生日前投訴有合法機車駕照，卻仍遭學校記大過。示意圖，本報資料圖

新北市某私立高中學生日前投訴有合法機車駕照，卻仍遭學校記大過。校方指是該生沒向學校提出申請，才會記過，但學生反映學校官網上根本找不到申請單，近日才在官網看到申請單。校方對此僅說，申請表格已放在學務處網頁。

本報日前接獲學生日前投訴，指自己有合法機車駕照，學校卻以安全、影響校譽為由，違反教育部規定記她大過一支。根據該校學生手冊，記大過為無照駕駛汽機車者，或有駕駛執照未經學校及家長同意，駕駛、騎乘汽機車上放學者。該生說，家長已經同意，但校方卻不開放騎車，連申請書、申請機制也都沒有。

校方則說，學生若要騎乘機車上學，需家長與學校同意，該規定也經新北市教育局核可，而這名學生並沒有向校方提出申請，所以才會記過。

不過台灣青年民主協會日前訪問多位該私立高中學生，皆不曾聽過有申請機制，高二黃同學表示，從來沒聽過校方講過如何申請，學校網站、學生手冊都找不到任何申請格式，如果校方一面稱有申請機制，卻沒人知道可以怎麼申請、也沒對外公告，這樣不就等於禁止任何有駕照的學生騎機車。

另一名學生則說，上周朝會校方才宣導學生不能騎機車，有照學生若想騎機車，去生輔組洽詢也都被打回票，近日上網搜尋生輔組表單，卻發現申請表格被放上網，查詢網站編輯紀錄也顯示為近日更新，校方至今仍未主動向學生宣導。

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