校安人員疑洩漏驗尿舉報者 全教產轟「陷老師於不義」

全國教育產業總工會今天表示，日前接獲教師反映，東勢高工學務創新人員（校安人員）疑似向學生洩漏是誰舉報學生驗尿，反讓家長將所有憤怒加諸於老師身上，恐陷老師於不義，呼籲教育部應於相關辦法中，明定必須保密舉報名單，另應建立不適任校安人員樣態及其處理機制，落實保護學生及促進校園安全之本意。

教育部各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點第四點明定「建立特定人員名冊：（一）每學期開學日起三週內經導師、校內之任課教師、職員或工友觀察後，依特定人員類別提報特定人員名冊，交由相關業務承辦人（或指定專人）彙整，並召開會議審查，經審查後之特定人員名冊應簽請校長核定。」

全教產卻接獲基層教師反映，東勢高工今年2月17日要求各班導師列出符合樣態學生名單，過了2個月，校安人員卻突然秘密叫學生去驗尿，過程中未通知家長，也未通知導師，卻向學生說是你的老師舉報你的，學生轉述予家長後，家長遂將所有憤怒加諸於老師身上。

全教產理事長林碩杰表示，教育部訂定輔導作業要點的本意，應是預防毒品進入校園，是基於保護學生的善意，但當全校老師被要求協助調查符合12種樣態樣態的學生時，老師只是協助，校安人員於執行上若有過失，卻將陷老師於不義，尤其基於保護學生身心健康等因素，要求驗尿篩檢時，這類業務應該是要保密的，否則以後基層教師誰敢配合執行呢？

林碩杰表示，目前部分校園毒品問題嚴重，教師當然不會去偽造、變造或湮滅他人所犯校園毒品危害事件之證據，但當校安人員有意無意洩密時，各級學校叫老師配合執行的舉報驗尿任務將變成是一項非常危險的工作，又有誰來保護教師人身安全？

林碩杰表示，教育部均有提供補助給各校申請學務創新人力（校安人員），但聘用校安人員後，若有陷老師於不義之情況或其他不適任之情事發生，教育部應儘速建立不適任校安人員樣態及其處理機制，另也要修正輔導作業要點，應明定保密義務。