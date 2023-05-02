台中一中「烯環鈉」歧視原民 議員：不要把侮辱當有趣

台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視意味，校方道歉但餘波蕩漾。台中市3位原住民議員今質詢，議員古秀英說，不要把侮辱當有趣，貶低原住民；朱元宏說，台中一中竟培養出狹獈觀念的學生，要求校方道歉，黃仁則要求校長下台。

副市長王育敏說，對此事感痛心，校長應代表學校對此不當且歧視的事件出來道歉。據她了解，過程是教師帶學生一起討論的，教師未在第一時間制止，有督導不周的責任。教育局對此案，除要求學校檢討，還要懲處相關人員，避免再發生。

台中一中表示，學校高二班級學生在班級IG宣傳園遊會販售的飲料與鬆餅，班上學生討論以「烯環鈉」為主題宣傳，學務處第一時間在網路發現後，要求該班級下架文宣，校慶園遊會並未使用，學校也對班級輔導，教育學生應該尊重多元族群與文化。

前國小校長、議員古秀英說，不要把侮辱當有趣，貶低原住民。朱元宏強調族群平等，沒想到在台中一中竟有這樣歧視狀況，市府原民會應表達嚴正抗議，培養出來的部分學生觀念如此狹隘，未來若當市長、局長，能拿出甚麼好的政策出來？每個局處都應有族群平等的觀念。黃仁表示，學校放任師生公然出現歧視原民的字眼，非常離譜，他要求校長下台！

原住民委員會代理主委楊馨怡表示，除了要求求道歉，也要照顧該校原民學生，避免受到傷害。