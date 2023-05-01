快訊

選前以為要變天 為何巴拉圭執政黨又奪總統寶座？

影／為討2萬！八里槍擊案駕駛落網矢口否認 警控：你就是主嫌

2024大選民調／44%不挺非核家園 47%認兩岸開戰風險不高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動節公教人員沒放假成「一家二制」 教團啟動修法

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今年5月1日正逢周一，對多數勞工來說是勞動節連假第三天，但對公教人員而言仍是工作日。中小學教師示意圖。本報資料照片
今年5月1日正逢周一，對多數勞工來說是勞動節連假第三天，但對公教人員而言仍是工作日。中小學教師示意圖。本報資料照片

今年5月1日正逢周一，對多數勞工來說是勞動節連假第三天，但對公教人員而言仍是工作日。教師團體表示，在象徵世界各國勞動者團結的5月1日，公教人員在台灣反而成了局外人，勞動節放假「一家二制」，也形同在懲罰有在學子女的勞工，不能在勞動節當天安心的去慶祝勞動節，與自己的子女共享天倫之樂，呼籲內政部應修改「紀念日及節日實施辦法」。

全教總理事長侯俊良表示，五一勞動節，全民放假不一致，最大的阻礙仍卡在行政部門，迄今政府毫無動作，明明透過行政作為修改「紀念日及節日實施辦法」即可完成，終結長久以來分化勞工的一國兩制，主管機關內政部在部長林右昌上任後，面對質疑聲浪，仍舊用「所涉層面廣、社會意見不同，須進一步凝聚共識」等藉口搪塞推托，令人失望。

侯俊良說，五一僅適用勞基法的勞工得以放假一日的荒謬制度，乃台灣所獨創，放諸四海皆無，且因放假不一致所造成民眾生活不便的狀況，也已持續數十年。

他呼籲，蔡政府執政的最後一年，務必把握改變歷史錯誤的時機，立刻要求內政部修改「紀念日及節日實施辦法」，以便人事總處於6月底前公布行政機關行事曆時適用，並從明年起讓全體受雇者放假一致。

全教產理事長林碩杰表示，軍公教人員同樣是受薪者，同樣付出勞務換取工資，但同樣的節日，在台灣卻有不同待遇，公教人員要正常上班，但適用勞保的員工卻能放假。軍公教與特定專業人士，雖然不適用勞基法，但皆屬聯合國定義下的勞動者，他們對國家、社會付出的心力，與勞基法適用下的勞工，是一樣的。

林碩杰說，五一勞動節只有適用勞基法的勞工放假，勞工父母的小孩卻不能放假，而且還要上學上課，形成「一家兩制」的現象，且勞工家庭的小孩上下學必須由勞工父母接送，這形同在懲罰有在學子女的勞工，不能在勞動節當天安心的去慶祝勞動節，並與自己的子女共享天倫之樂。

林碩杰也說，在公立幼兒園內，教師和幼兒不適用勞基法而不能放假，教保員和助理教保員為契約進用，適用勞基法可放假，但五一勞動節當天，因為幼兒園人力有限，大多數教保員和助理教保員都不敢放假，因為一旦放假，勢必增加其他教師或自動來加班教保員之工作量。

林碩杰呼籲，朝野立法委員應推動修法，讓五一勞動節全國放假一天，不要再出現勞動節放假有「一家兩制」，變相懲罰有在學子女的勞工父母之怪異現象，讓全國受僱者享有更好的勞動條件。

勞動節 子女 父母

延伸閱讀

全台只有這所大學勞動節放假？ 呂秋遠：為什麼我沒有

代理教師聘任辦法修法 「寒暑假應配合處理校務」惹議

國民黨團拋勞動節定為國定假日 綠委批用放假討好民眾

國民黨團呼應侯友宜 支持51勞動節定為國定假日

相關新聞

勞動節公教人員沒放假成「一家二制」 教團啟動修法

今年5月1日正逢周一，對多數勞工來說是勞動節連假第三天，但對公教人員而言仍是工作日。教師團體表示，在象徵世界各國勞動者團...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

準公托業者嘆入不敷出 中市議員示警恐釀退場潮

今年蛋價、豬肉價等食材飆漲外，電費、薪資也都調漲。多家準公托業者表示，政府補助杯水車薪、入不敷出，快撐不下去。新竹市已有...

2023吳濁流文學獎徵文開跑 總獎金120萬元

新竹縣年度盛事「2023年吳濁流文學獎」徵文活動開始，徵文類別共有現代詩、兒童文學、散文、短篇小說及客語詩五大類，總獎金...

新北薦送115技職師生赴外參訪 美、澳團今啟程

新北市政府教育局薦送技職金手赴海外研習，今天首發團將赴美國亞特蘭大、澳洲布里斯本，日本團則在5月8日出發，共薦送115名...

代理教師修法 再吵寒暑假待遇

教育部日前預告「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」修正草案，將聘期入法及休假法制化，且明定代理老師寒暑假應配合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦