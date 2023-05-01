勞動節公教人員沒放假成「一家二制」 教團啟動修法

今年5月1日正逢周一，對多數勞工來說是勞動節連假第三天，但對公教人員而言仍是工作日。教師團體表示，在象徵世界各國勞動者團結的5月1日，公教人員在台灣反而成了局外人，勞動節放假「一家二制」，也形同在懲罰有在學子女的勞工，不能在勞動節當天安心的去慶祝勞動節，與自己的子女共享天倫之樂，呼籲內政部應修改「紀念日及節日實施辦法」。

全教總理事長侯俊良表示，五一勞動節，全民放假不一致，最大的阻礙仍卡在行政部門，迄今政府毫無動作，明明透過行政作為修改「紀念日及節日實施辦法」即可完成，終結長久以來分化勞工的一國兩制，主管機關內政部在部長林右昌上任後，面對質疑聲浪，仍舊用「所涉層面廣、社會意見不同，須進一步凝聚共識」等藉口搪塞推托，令人失望。

侯俊良說，五一僅適用勞基法的勞工得以放假一日的荒謬制度，乃台灣所獨創，放諸四海皆無，且因放假不一致所造成民眾生活不便的狀況，也已持續數十年。

他呼籲，蔡政府執政的最後一年，務必把握改變歷史錯誤的時機，立刻要求內政部修改「紀念日及節日實施辦法」，以便人事總處於6月底前公布行政機關行事曆時適用，並從明年起讓全體受雇者放假一致。

全教產理事長林碩杰表示，軍公教人員同樣是受薪者，同樣付出勞務換取工資，但同樣的節日，在台灣卻有不同待遇，公教人員要正常上班，但適用勞保的員工卻能放假。軍公教與特定專業人士，雖然不適用勞基法，但皆屬聯合國定義下的勞動者，他們對國家、社會付出的心力，與勞基法適用下的勞工，是一樣的。

林碩杰說，五一勞動節只有適用勞基法的勞工放假，勞工父母的小孩卻不能放假，而且還要上學上課，形成「一家兩制」的現象，且勞工家庭的小孩上下學必須由勞工父母接送，這形同在懲罰有在學子女的勞工，不能在勞動節當天安心的去慶祝勞動節，並與自己的子女共享天倫之樂。

林碩杰也說，在公立幼兒園內，教師和幼兒不適用勞基法而不能放假，教保員和助理教保員為契約進用，適用勞基法可放假，但五一勞動節當天，因為幼兒園人力有限，大多數教保員和助理教保員都不敢放假，因為一旦放假，勢必增加其他教師或自動來加班教保員之工作量。

林碩杰呼籲，朝野立法委員應推動修法，讓五一勞動節全國放假一天，不要再出現勞動節放假有「一家兩制」，變相懲罰有在學子女的勞工父母之怪異現象，讓全國受僱者享有更好的勞動條件。