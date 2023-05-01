準公托業者嘆入不敷出 中市議員示警恐釀退場潮

今年蛋價、豬肉價等食材飆漲外，電費、薪資也都調漲。多家準公托業者表示，政府補助杯水車薪、入不敷出，快撐不下去。新竹市已有20家準公托業者退出不再續約，陳文政示警，準公托政策若不盡速因應通膨情況調整，都會區都有可能出現退場潮。

台中市議會今進行民政業務質詢，市議員陳文政表示，去年行政院通過教育部報告的「少子女化對策計畫調整規劃」，宣布今年起，公共化托育專業人員薪資，每月2.8萬元提高到3.5萬餘元。

陳文政說，但眼前人力成本上升，業者還未等到政府補助方案，又面臨了食材、電價的調漲。許多業者反映根本入不敷出，他憂心低利潤不代表會發生兒虐，但照顧品質勢必下降。

陳文政表示，公托與準公托都是民營，也助推動國家政策，差別在於公托成本均由政府吸收。台中市公托數量僅34家，準公托業者則高達137家，才是推動平價育兒的主力。

業者承受通膨壓力，若業者不願降低品質，恐出現新竹市集體退出，讓托嬰收費回歸市場機制。陳文政強調，台中的私小、私幼搶破頭的現象來觀察，口碑風評都好的托嬰業者，執意回歸市場機制進行收費，家長端為了照顧品質，還是會犧牲荷包忍痛買單。對政府端來說，這形同準公政策失敗，沒有人是贏家，將是大家最不願看到的結果。

陳文政強調，少子化是國家發展面臨最嚴重的挑戰之一，準公業者是推動政策的重要夥伴，政府要及時給予支持，才能讓政策推動順利。若真的回到市場機制，恐讓幼托品質加劇Ｍ型化，讓家長更沒有選擇的空間。