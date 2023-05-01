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新北薦送115技職師生赴外參訪 美、澳團今啟程

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市政府教育局薦送技職金手赴海外研習，今天首發團將赴美國亞特蘭大。圖／新北市政府教育局提供
新北市政府教育局薦送技職金手赴海外研習，今天首發團將赴美國亞特蘭大。圖／新北市政府教育局提供

新北市政府教育局薦送技職金手赴海外研習，今天首發團將赴美國亞特蘭大、澳洲布里斯本，日本團則在5月8日出發，共薦送115名師生，是歷年人數最多。教育局長張明文說，盼學生能發揮所長、以技藝會友。

負責規畫美國研習課程樟樹國際實中校長陳浩然說，美國國際技職研習將分別在亞特蘭大、舊金山矽谷入班學習，安排的學校和技術研習中心都具備STEAM跨域學習特色，學生除見學外，也將拜會美國不同特色學區，為新北增取更多國際學習的合作夥伴。

淡水商工羅詠仁獲全國技藝競賽商業簡報第2名，此次獲選薦送至美國，他非常期待去海外跨域學習，因為矽谷有許多世界頂尖的企業，在商業行銷充滿令人驚豔的美感，希望能和當地的同學一起，體驗當地的文化氛圍，啟發更多未來在專業發展的靈感。

瑞芳高工溫冠華獲電腦修護全國第1名，則薦送至澳洲，他說行前研究過昆士蘭TAFE職業技術學院課程，有許多電子和機電整合等相關課程，正好可以融合自己的專長，期待可以透過交流激盪更多新的想法。

獲全國技能競賽汽車板金第1名的東海高中陳宣廷，此次薦送至日本，他說行程中將參訪ANA航空整備場，想要多了解飛機蒙皮修護與汽車板金的差異，還有了解日本職人精神的堅持。

新北市政府教育局表示，新北市目標4年內薦送500名以上新北頂尖技職師生，邁向國際，培育世界頂尖人才。

新北市政府教育局薦送技職金手赴海外研習，今天首發團將赴澳洲布里斯本。圖／新北市政府教育局提供
新北市政府教育局薦送技職金手赴海外研習，今天首發團將赴澳洲布里斯本。圖／新北市政府教育局提供

美國 日本

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