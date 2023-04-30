雙語教各科 國中校長：可能讓弱勢孩子人生「接鬼」非國際接軌

政府推動2030年讓台灣成為中英並重的雙語國家，並要各科教師未來能雙語教學，但彰化一名校長語重心長說，「對弱勢孩子來說，雙語教育是人生接鬼」，況且在108課綱後，國中生每周英文課已減到只剩3堂，根本都不利英文學習，政策充滿矛盾。

行政院自前年起編列一二五億元推動二○三○雙語國家政策，並將設立專責推動此政策的行政法人「雙語國家發展中心」，及推《雙語國家發展中心設置條例》草案，最近引發全國教師工會總聯合會、學者及立委等最近聯合連署反對，認為這樣的政策已讓教育現場怨聲載道。

一名彰化偏鄉校長最近也忍不住發文說，「對優勢的孩子而言，雙語教育是國際接軌，對弱勢孩子來說，雙語教育是人生接鬼」，校長表示，老師用中文教自然科、數學，許多孩子都不見得聽得懂，更何況用英文教，尤其對於許多弱勢孩子從小家庭支持少，原本只有英語學不好，其他科還勉強學，以後若其他科也用雙語上，這些孩子「根本會上到懷疑人生」。

彰化縣教師會理事長方仁瑞說，在108課綱後，國中生每周英文課已減到剩3堂，因為必須再放進本土語言、藝能科等，近年來台灣學子英文能力有下降現象，日前有媒體報導，台灣人的多益考試平均成績竟比中國平均低了一百分，而且M型社會愈來愈嚴重，若政策錯誤，中下階層弱勢孩子的學習將會離前端孩子愈來愈遙遠。

在教育第一線的方仁瑞說，不論英文、國文、數學、自然等各科在國中都是打基礎的時候非常重要，為了發展雙語教學，卻可能讓學生更聽不懂，直接影響學生受教權，且基礎學習階段是一去不復返。

「語文有需要自然就會去學！國民教育不該成為階級複製的幫兇」國中校長說，這樣的雙語制度只會讓弱勢家庭的孩子學得更吃力、更落後，他也看過外縣市教師甄試時，因為雙語也會影響教師甄試成績，他看到有的生物教師試教時為因應學生程度，只能搭配簡單的問候英文，但部份有高中經驗老師連生物專有名詞都用英語，原本學生可能上得津津有味的生物課，可能因為聽不懂，教學氣氛就完全冷掉了。

國中校長說，而且108課綱刪了英語課節數，已讓國中英語老師成為少子化最大受害者，成為超額教師大戶，這些英文老師都被迫得去學第二專長，甚至去教家政、台語，要推雙語，又減掉英文課，混亂的政策實在都在消耗教學能量。