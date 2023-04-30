戶外教育沒寫入國教法 優外盟：大開教育倒車

立法院教育及文化委員會日前審查「國民教育法」修正案，教育部、行政院原擬將「戶外教育」入法，最終經朝野立委、教育部考量新課綱19大議題及包含「戶外教育」，為避免與其餘18議題衍生入法爭議，最終審議移除「戶外教育」，但該法仍保留走出課室等文字。優質戶外教育推動聯盟（優外盟）表示，戶外教育早已是國際教育思潮與常態，立法機關應廣泛聽取各方意見，唯有入法，才能讓戶外教育優質化，不應大開教育倒車，呼籲立法院三讀前應廣泛聽取各方聲音。

優質戶外教育推動聯盟召集人周聖心表示，填鴨單向的教育早已應被時代淘汰，上課也不再只限縮於二手知識與課室裡，這也 是近年體制內外實驗教育、親子共學、自學團隊愈發蓬勃發展的原因。為豐富體制內學生生活經驗，將戶外教育寫入國民教育法，是作為全面推動戶外教育制度化，對第一線教師最大的支持。

不過，周聖心說，在教師團體過度擴張部分教師的擔憂，最終僅以「為豐富學生經驗及強化與真實情境連結，學校應推動走出課室，提供學生體驗課程」，這36字完全無法給予教育現場教師及學生，任何具體支持和資源保障。

周聖心提及三訴求，包含戶外教育是國民教育的基石，是讓學生得以在真實情境中進行的全方位學習方式，不是某一個領域也不是某一項議題；課綱、實施原則與專法，都是為創建更優質的學習環境，所設計不同效力的行政與立法作為，勿削足適履，犧牲學生接受優質教育的權利。

他也呼籲，在「國民教育法」三讀之前，應廣泛聽取各方聲音，而非單一特定團體的意見，重新評估行政院結合各界所提出的修正條文，確實考量學生權益。

周聖心說，戶外教育是一種全方位的學習方式，非限縮在某一個領域或議題裡，而是融入每一門學科及領域之中，是一種打破過去單向、填鴨教學的方式，讓學生得以學習到「活的知識」，即便入法，也不會有排擠其他議題與領域的問題。

周聖心表示，當美國、紐西蘭、澳洲等先進國家早已視課室外的學習為教育的常態、是教育的基本精神，孩子必須走出戶外，才能真正落實自主學習、溝通互動、社會參與等核心素養。