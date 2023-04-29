快訊

淡大交換生誤食老鼠藥中毒 北醫曝最新病況：患者自述與小吃無關

鼓鼓曝接吻照宣布十年戀 大元卻傻眼喊「滿頭問號」

新型態詐騙警察也沒見過！偽造繳費通知 「後半段超傻眼」苦主被盜刷1萬

花蓮原住民族部落大學開學 逾40門課不分族群都可報名

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮原住民族部落大學今天以「南島的故鄉」為主題，舉辦開學典禮。記者王燕華／攝影
花蓮原住民族部落大學今天以「南島的故鄉」為主題，舉辦開學典禮。記者王燕華／攝影

花蓮原住民族部落大學邁入第21年，今天開學，除40門基本課程，還有數位型、社會教育學習型課程，以原住民文化為核心，涵蓋語言、文化、工藝等，13鄉鎮市都有開課，不限原住民，一般民眾都可報名。

花蓮部落大學是全國第一所部落大學，今天以「南島的故鄉」為主題，在台灣原住民族文化館揚帆啟航熱鬧舉辦開學典禮，原民會主委夷將．拔路兒受邀出席，他說，原民會與教育部推動原住民族部落大學已經20多年，希望透過部落大學讓原住民有機會進修，課程內容包括語言教學、文化、生態等，也隨時代潮流，近年增加數位課程。

夷將表示，全國現有15所部落大學，由原民會、教育部共同補助經費，今年共補助6000萬元，花蓮就占近500萬元。去年全國部落大學開設2352門課程，上課學員達1萬1725人次。

花蓮部落大學執行祕書徐采瑤說，部落大學課程以原住民文化為核心，由部落提出課程計畫，審查後開辦，這個月起一直到年底陸續開課，基本40門課程包含語言、原民工藝，也因應花蓮大山大海規畫特色課程，像是靠海的豐濱鄉會有海洋課程、傍山的秀林鄉有山林知識課程。

徐采瑤表示，雖然是原住民族部落大學，但學員身分不限原住民，一般民眾都可以參加，可上「花蓮縣原住民族部落大學」粉絲專頁詢問，或（03）8227171轉291詢問課程問題。

部落大學副校長、花蓮縣政府原住民行政處代理處長督固．撒耘表示，今年持續與縣內的原住民族野菜學校、原住民族文化館、社區大學合作共享資源外，也與慈濟科技大學簽立合作計畫、並與工研院洽談藝術療癒科技應用與服務計畫等，在既有基礎上發展建立新創工藝，推動原民文創設計產業發展。

花蓮原住民族部落大學與社區大學合作開設的「樹皮燈飾製作」課程。圖／部落大學提供
花蓮原住民族部落大學與社區大學合作開設的「樹皮燈飾製作」課程。圖／部落大學提供
花蓮原住民族部落大學開設的「食農體驗：布農族飲食文化與野菜植栽」課程。圖／部落大學提供
花蓮原住民族部落大學開設的「食農體驗：布農族飲食文化與野菜植栽」課程。圖／部落大學提供
花蓮原住民族部落大學今天以「南島的故鄉」為主題，舉辦開學典禮，會場傳承編織工藝。記者王燕華／攝影
花蓮原住民族部落大學今天以「南島的故鄉」為主題，舉辦開學典禮，會場傳承編織工藝。記者王燕華／攝影
花蓮原住民族部落大學開設的「國福部落旅遊人才導覽培植班課程」，帶學員現場導覽走讀。圖／部落大學提供
花蓮原住民族部落大學開設的「國福部落旅遊人才導覽培植班課程」，帶學員現場導覽走讀。圖／部落大學提供

原住民 花蓮

延伸閱讀

花蓮部落大學開課 不分身分別都可免費報名

打擊森林砍伐 巴西總統承諾劃定更多原住民領地

全中運花蓮奪15金 舉重成最大金庫三民國中獎牌全壘打

花蓮喜迎解封後首架國際航班 原民舞團熱情接機

相關新聞

3所專案輔導大學停招前欠薪 教職員短時間內恐拿不回

私立明道大學本今年2、3月欠薪仍無兌現，眼見4月即將結束，欠薪可能再向上累計，學校則向教育部喊話盼給予協助。教育部對此表...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

「未珍視師徒制栽培精神」 她揭公東高工2票之差 遭教育部列專輔

知名木工學校私立公東高工，日前遭教育部列專案輔導，教育圈今天轉發公東高工校長李恭榮其妻、季姓教師的書信，信中指出，公東高...

給學生安全上學路 4600萬元改善中市3國中小通學步道

給學生一條安全上學的路！台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，上下學尖峰時段，學生與車爭道，...

文策院攜手富邦文教 強化台灣兒少影視開發

「水果奶奶」、「巧虎」等兒童節目角色，往往是孩童成長重要玩伴。文策院今天與富邦文教基金會簽署合作備忘錄，將強化台灣兒少影...

腸病毒流行期...幼兒園門口先檢查 孩童無症狀才能入園

國內腸病毒疫情持續上升，衛福部疾管署26日公布腸病毒門急診就診人次達7851人次，預計5月正式進入流行期，6月初恐達高峰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦