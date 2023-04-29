花蓮原住民族部落大學開學 逾40門課不分族群都可報名

花蓮縣原住民族部落大學邁入第21年，今天開學，除40門基本課程，還有數位型、社會教育學習型課程，以原住民文化為核心，涵蓋語言、文化、工藝等，13鄉鎮市都有開課，不限原住民，一般民眾都可報名。

花蓮部落大學是全國第一所部落大學，今天以「南島的故鄉」為主題，在台灣原住民族文化館揚帆啟航熱鬧舉辦開學典禮，原民會主委夷將．拔路兒受邀出席，他說，原民會與教育部推動原住民族部落大學已經20多年，希望透過部落大學讓原住民有機會進修，課程內容包括語言教學、文化、生態等，也隨時代潮流，近年增加數位課程。

夷將表示，全國現有15所部落大學，由原民會、教育部共同補助經費，今年共補助6000萬元，花蓮就占近500萬元。去年全國部落大學開設2352門課程，上課學員達1萬1725人次。

花蓮部落大學執行祕書徐采瑤說，部落大學課程以原住民文化為核心，由部落提出課程計畫，審查後開辦，這個月起一直到年底陸續開課，基本40門課程包含語言、原民工藝，也因應花蓮大山大海規畫特色課程，像是靠海的豐濱鄉會有海洋課程、傍山的秀林鄉有山林知識課程。

徐采瑤表示，雖然是原住民族部落大學，但學員身分不限原住民，一般民眾都可以參加，可上「花蓮縣原住民族部落大學」粉絲專頁詢問，或（03）8227171轉291詢問課程問題。