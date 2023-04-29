大寶小寶放電去 屏東寶寶嘉年華幼兒爬行競賽萌翻天

為促進親子互動，屏縣府今上午在潮州鎮潮好玩幸福村舉辦寶寶嘉年華活動，現場佈置教保闖關遊戲、趣味競賽，吸引近百位大人小孩參加，場面熱鬧溫馨；縣長周春米表示，家庭在幼兒成長過程扮演重要角色，為舒緩照顧者壓力，縣內設有7所公托中心，今、明年將再增加10個公托設施，讓家長放心養育孩子，建立生育友善環境。

活動邀請兒童唱跳主持人蓁蓁與樂樂姐姐，帶領現場民眾一起做肢體律動，另有幼兒競賽環節，7到12個月的小寶寶爬行比賽，以及1到3歲的大寶寶趣味競賽，家長們舞動玩具搖旗吶喊，吸引寶寶們往終點邁進，小小選手們無不奮力向前，萌趣模樣非常討喜。

大仁科技大學校長郭代璜表示，針對地方幼兒需求及高齡化現象，擬跨域串連藥學、護理、社工、幼保等多個科系，培養全方位照護人才，「身、心理都很重要」，近期也新增「寵物照護」相關科系，透過狗、貓、羊、寵物雞等動物的陪伴，讓需求者獲得更完善的支持與照護。