大寶小寶放電去 屏東寶寶嘉年華幼兒爬行競賽萌翻天
為促進親子互動，屏縣府今上午在潮州鎮潮好玩幸福村舉辦寶寶嘉年華活動，現場佈置教保闖關遊戲、趣味競賽，吸引近百位大人小孩參加，場面熱鬧溫馨；縣長周春米表示，家庭在幼兒成長過程扮演重要角色，為舒緩照顧者壓力，縣內設有7所公托中心，今、明年將再增加10個公托設施，讓家長放心養育孩子，建立生育友善環境。
活動邀請兒童唱跳主持人蓁蓁與樂樂姐姐，帶領現場民眾一起做肢體律動，另有幼兒競賽環節，7到12個月的小寶寶爬行比賽，以及1到3歲的大寶寶趣味競賽，家長們舞動玩具搖旗吶喊，吸引寶寶們往終點邁進，小小選手們無不奮力向前，萌趣模樣非常討喜。
大仁科技大學校長郭代璜表示，針對地方幼兒需求及高齡化現象，擬跨域串連藥學、護理、社工、幼保等多個科系，培養全方位照護人才，「身、心理都很重要」，近期也新增「寵物照護」相關科系，透過狗、貓、羊、寵物雞等動物的陪伴，讓需求者獲得更完善的支持與照護。
社會處表示，現行托育補助減輕家庭照顧負擔，不少家長選擇將孩子送到托嬰中心，目前屏東市、潮州、九如、恆春、內埔等5處設有托育資源中心、另在交通不便地區則由「托育資源玩具行動外展車」巡迴下鄉服務，截至本月，縣內設有13家準公共私立托嬰中心，及466名準公共居家托育人員，總計可提供超過1500個收托名額，未來將持續佈建，完善地方育兒環境。
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