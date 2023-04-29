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3所專案輔導大學停招前欠薪 教職員短時間內恐拿不回

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
彰化縣明道大學再度浮現欠薪危機。本報資料照片
彰化縣明道大學再度浮現欠薪危機。本報資料照片

私立明道大學本今年2、3月欠薪仍無兌現，眼見4月即將結束，欠薪可能再向上累計，學校則向教育部喊話盼給予協助。教育部對此表示，專輔學校停招後將依法重組董事會，重組後可向教育部退場基金申請墊付，用以墊付「董事會重組後」到學校停辦期間的教職員薪資，但也代表於學校停招、董事會重組前的欠薪，教職員短時間內恐拿不回。

環球科大、高苑科大、大同技術學院與明道大學專案輔導改善期至今年5月31日止，但部分學校日前陸續傳出積欠教職員工薪水，明道大學今年2、3月薪水仍未發放，教職員本接獲消息，4月25日、26日欠薪可望入帳，無奈又未兌現。

明道大學校方日前回應表示，教職員工仍戰戰兢兢工作，董事會還在努力，盼教育部給予協助。教育部今天則說，明道大學專案輔導學校改善期限至今年5月31日止，若於改善期屆滿後，仍經私校退場審議會認定有欠薪等事宜，就會命學校下學年停招，學年結束時停辦。

教育部指出，屆時命停招後，教育部將依法重組學校董事會，重組後的董事會，可申請退場基金墊付「董事會重組後」至學校停辦期間的教職員薪資。

但也代表，即使學校5月底步入停招，退場基金進駐後仍不會處理現階段的欠薪，該筆錢教職員工短時間內恐拿不回。私校工會副理事長尤榮輝表示，依退場條例，舊董事會改組前對教職員的欠薪，退場基金不予墊付。

尤榮輝說，教職員要先透過法律程序向學校及所有新舊董事主張權利，在停辦前與公益董事以和解方式解決欠薪，或等停辦解散清算時再解決債權及債務爭議。

教育部說，學校董事會重組前積欠教師的薪資，依退場條例與教師待遇條例規定，由該校現任全體董事與學校負連帶責任。

另外，改善期於5月底屆滿的4間學校中，環球科大、大同技術學院及明道大學均因為欠薪遭教育部裁罰，教育部對學校連續開罰，3校累計罰鍰已達數百萬。但教育部也說，目前除繳款期限尚未屆期者外，學校均已依限繳納罰鍰。

教育部 薪資 大同技術學院

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