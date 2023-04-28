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給學生安全上學路 4600萬元改善中市3國中小通學步道

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，立委楊瓊瓔今爭取4600萬元經費，將建置人行徒步區、照明設施等，提升師生安全。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，立委楊瓊瓔今爭取4600萬元經費，將建置人行徒步區、照明設施等，提升師生安全。圖／立法委員楊瓊瓔提供

給學生一條安全上學的路！台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，上下學尖峰時段，學生與車爭道，險象環生。立委楊瓊瓔今與相關單位會勘，爭取4600萬元經費，將建置人行徒步區、照明設施、家長接送區、入口設置避車彎及警衛室，提升師生安全。

今天上午，楊瓊瓔與台中市議員賴朝國、陳本添、邱愛珊、張瀞分邀請營建署、台中市政府建設局、教育局、交通局到場會勘。

潭子國中蔡玉玲校長指出，學校校門位於潭興路二段419巷內，緊鄰潭子區傳統市場及潭水亭觀音媽廟，巷道內住戶放置車輛且無人行道，潭興路與復興路沿路市場攤販設攤，親師生常與車搶道。

后里內埔國小師生共1400人，校園周邊道路狹小、車流量大，人行道設置狹窄且缺乏無障礙設施，加上今年度興建非營利幼兒園，讓文化路與平安路的車潮更加吃緊。

后里育英國小校長王志嵩表示，學校正門位於校園東南側四月路，四月路為主要聯外道路，無腹地設置人行道，學校至今沒有警衛室。

立委楊瓊瓔強調，這3所學校都沒有通學步道，影響到孩子們上下學安全，三件工程預計爭取營建署經費約4600萬元進行改善。

潭子國中預計校地退縮建置人行步道、西側南端新設校門等，建置駐車彎道及接送停等區空間改善，讓上下學學生與家長安全進出校園，藉以區隔傳統市場車流；內埔國小將重建校圍牆、退縮增建人行步道並設置駐車彎；育英國小將設置人行徒步區、增設照明設施、增設家長接送區、入口設置避車彎及警衛室，改善孩童通學安全。

中市府建設局及教育局允諾，協助學校向內政部營建署提案爭取通學廊道改善計畫，支持學校透過將校內圍牆退縮，藉由改造工程，景觀再造，打造安全舒適的學區通學步道。

營建署中工處表示，原則上都會支持計畫案，其中有部分計畫需要修正，請提案機關盡速修正計畫，讓道路改善確實能達成，達到道路的安全。

台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，立委楊瓊瓔今爭取4600萬元經費，將建置人行徒步區、照明設施等，提升師生安全。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，立委楊瓊瓔今爭取4600萬元經費，將建置人行徒步區、照明設施等，提升師生安全。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，立委楊瓊瓔今爭取4600萬元經費，將建置人行徒步區、照明設施等，提升師生安全。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市潭子區潭子國中、后里區內埔國小與育英國小，長年沒有通學步道，立委楊瓊瓔今爭取4600萬元經費，將建置人行徒步區、照明設施等，提升師生安全。圖／立法委員楊瓊瓔提供

人行道 楊瓊瓔 小學

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