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心好累沒關係 屏科大新增心理健康假

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科技大學昨修訂學生請假辦法，將從112學年度第一學期起新增「心理健康假」，讓心理需要喘息的同學得以休息，每學期以5天為限。圖／屏科大提供
屏東科技大學昨修訂學生請假辦法，將從112學年度第一學期起新增「心理健康假」，讓心理需要喘息的同學得以休息，每學期以5天為限。圖／屏科大提供

屏東科技大學昨修訂學生請假辦法，將從112學年度第一學期起新增「心理健康假」，讓心理需要喘息的同學得以休息，每學期以5天為限，透過線上系統請假後，系統會發出關懷信及相關輔導資訊，並由導師、系所師長優先關懷，必要時由學生諮商中心提供關懷輔導。

屏科大學生會會長、社工系三年級的謝惠婷說，學生會從上學期開始跟學校討論，學生除了生理健康外，心理健康也需被重視。

屏科大指出，學校是守護師生身心健康的教育大家庭，心理衛教的普及漸受重視，設置「心理健康假」鼓勵同學能自我察覺、正視自己的心「正在下雨」，讓校內師長知道同學的身心狀況，更重要的是，告訴需要幫助的同學「我們在乎，也願意傾聽」。

屏科大主秘施玟玲說，新增心理健康假目的希望讓同學在生活上遇到不如意、心情低落的時候能稍微休息，正視自己的負能量。心理健康假的意義非凡，期望藉由假別增設，加強校內師生對心理衛教的認識與重視。

學生諮商中心主任廖珮如說，心累了，可以休息。脆弱，也沒關係。失敗，就先躺一下累積能量。「心理健康假」不只是給學生的學習，也是全校教職員共同學習的生命課題。當身邊有人需要休息時，能為他們遮風擋雨，陪伴他們。

屏科大指出，此次提案由學生會倡議，教務會議通過，學生會積極與學校相關單位商討配套，以達推動心理健康假的目的。請假僅是心理照顧「入門階段」，藉由短暫的休息，幫助學生調節情緒，讓輔導老師在適當的機會承接需要協助的同學，而心理健康假的普及也希望提高學生對心理健康的意識，快速地走出失意的心情，持續保持前進的步伐。

屏科大 屏東

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