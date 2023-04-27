疑遭同儕言語霸凌 新店耕莘專科女高一生吞藥 校方啟動調查

新店耕莘健康管理專科的高一女學生疑似在校遭言語霸凌，前日吞42顆藥試圖輕生，幸好已洗胃救回。家屬指出，孩子遭霸凌試圖輕生，老師卻說沒有證據，無法叫加害者出來談，不然也是霸凌，讓家屬氣憤不已。新店耕莘副校長黃秉炘說，事情發生後，校方已立即通報並組成霸凌調查委員會，今將啟動調查。

家屬表示，孩子就讀新店耕莘健康管理專科學校，因在校內遭言語霸凌，讓她不敢到學校上課，也不敢家人說，長期下來導致她前日試圖吞藥輕生，已送醫洗胃救回。昨日已跟校方反映，老師卻說「要如何舉證別人霸凌？」認為言語霸凌難舉證，甚至還說若沒證據就指控別人霸凌，是不是也算霸凌，讓家屬憤而上臉書爆料。

黃秉炘指出，家長昨日有來學校，反映孩子遭霸凌，但內容闡述不明確，且多是聽說、轉述等，校方昨日獲知後立即通報，並組成霸凌調查委員會，今將啟動調查。黃說，該名學生上學期多次曠課，已達勒令退學的程度，校方考慮該生才高一並未立即退學，該生也沒說遭到霸凌，如今發生此事，將調查上學期多次曠課是否與霸凌有關，並已啟動輔導機制關懷學生。

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